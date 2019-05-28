Через границу с Приамурьем будут вывозить больше сырья для традиционной китайской медицины

В плане развития, который планируется реализовать до 2030 года, говорится о том, что ведомство поддерживает создание экспортной базы по торговле услугами и препаратами ТКМ, готово стимулировать развитие медицинского обслуживания ТКМ за рубежом, чтобы создать для пациентов за границей (в данном случае на Дальнем Востоке России) стандартизированную общую базу медицинского обслуживания традиционной китайской медицины.

Кроме того, ведомство планирует расширить поставки сырья для препаратов ТКМ из России, пишет biang.ru.

«Для того чтобы развивать отрасль традиционной китайской медицины в провинции Хэйлунцзян, ведомство в том числе поручило управлению коммерции провинции Хэйлунцзян, управлениям традиционной китайской медицины на местах и местным правительствам провести необходимую подготовку для возможности ввоза через пункты пропуска Хэйхэ и Дуннин большего количества лекарственного сырья для китайской медицины, а также добиться необходимых разрешений для ввоза лекарственного сырья и трав для препаратов ТКМ через шесть пунктов пропуска с РФ: Лобэй, Фуюань, Жаохэ, Тунцзян, Мишань и Хулинь», – говорится в документе.

Проект поясняет, что «расширение внешнеэкономического канала с Россией» касается как онлайн-, так и офлайн-услуг по ТКМ, реализации в России препаратов китайской медицины, услуг электронной торговли для заказа лекарств, отправки в Россию специалистов и приема групп пациентов из России, приезжающих на лечение в Китай.

Согласно плану развития отрасли ТКМ в провинции Хэйлунцзян, к 2030 году в регионе планируется создать 5 баз по разведению редких растений ТКМ и 10 кластеров для выведения семян, необходимых для приготовления препаратов ТКМ. Отмечается, что если объем продаж лекарственных трав и прочих компонентов ТКМ вырос с 85,37 миллиарда юаней в 2011 году до 233 миллиардов юаней в 2017 году, то с 2017 по 2019 годы он рос в среднем на 25 % в год, и, как ожидается, этот рынок будет продолжать расти.