Наталья Поклонская презентовала книгу о себе: обзор прессы

О новейших видах вооружения; о том, что российские пилоты разучились управлять самолетом без компьютера; о том, что депутаты Госдумы решают, нужны ли возрастные ограничения на произведения литературы и искусства. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» сегодня не так много материалов, но зато какие! Открывает газету публикация под названием «Нидерландская сказка», где вы познакомитесь с тем, что будет представлять собой канатная дорога через Амур. Нигде в мире нет такой артерии, которая соединяла бы две страны. Пассажирские станции – не дежурные пункты продажи билетов и пропуска, а суперсовременные дворцы культуры с киноконцертными залами, с садами на крыше, с площадками для фестивалей, лекций и прочего и прочего. Наверняка найдется место и для шаурмы. Цена строительства с нашей стороны – 2,5 миллиарда рублей, но это неважно, главное, чтобы поскорее построили! И тогда… Про «И тогда» прочтите сами, заодно узнаете, почему сказка называется именно «нидерландской».

Вам статья

На что еще обращаю ваше внимание. На то, что «Благовещенск ждет реновация» – так звучит заголовок статьи, под которым рассказывается, что в центре областной столицы множество старых домов (деревня деревней!), на месте которых можно было бы возвести современные высотки. Но как возведешь, если против этого выступают жители частного сектора? Всё сжечь невозможно! Да и нерентабельно это в пожароопасный период. Поэтому власти планируют внедрить программу, аналогичную московской. То есть под снос подводится правовая база – и всё, и никаких проблем. А что это за база – изучите сами. Заодно узнаете, что построенный вкривь и вкось город – это «заслуга» не архитекторов, а частников.

Также в номере

Еще прочтите материал Натальи Фадеевой об Ольге Фильчагиной. Обычная женщина, способная и коня на скаку, и… – ну дальше вы знаете. Но не всё: еще Ольга может стрелять без промаха прямо в «яблочко», проходить без устали большие расстояния, пользоваться военной амуницией, по запаху определять марку бензина и варить кашу из топора. Всё потому, что Ольга – жена пограничника и со своим мужем наравне несет все тяготы военной службы, и за это женам офицеров – низкий поклон! А написан этот материал в связи с праздником – вы помните, что сегодня День пограничника? Всех поздравляю.

Еще сегодня День брюнетки, но в «Амурке», как ни листал, публикации о брюнетках нет. Но и того, что есть, хватит на первую половину дня на работе.

Напишут же такое

Из того, что вас заинтересует в «Российской газете», стопроцентно назову публикацию «Макаров» идет в запас» – о новейших видах вооружения. Там на фотографии такой пистолет, какой даже в американских фильмах не увидеть – с подствольным гранатометом для небольших гранаток, с лазерным прицелом, с патронами, способными сбить самолет, и стволом, позволяющим стрелять из-за угла. Но это сугубо «мужской» материал.

А если общий – «всехшний» - то это, безусловно, заметка о том, что магазины снова станут принимать у населения пустую тару. Я даже вспомнил, что в советское время такую тару называли «пушниной».

Полный абзац

Еще «Российская газета» пишет, что в Госдуме озаботились возрастными ограничениями на произведения литературы и искусства. Сейчас общими положениями о «вредной» для детей информации регулируются и произведения классиков, и, например, «Экспресс-газета», и сайты знакомств, и всё такое прочее. Было дело, 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго, а 17-летней девочке – сборники стихов Маяковского и Есенина (это официально подтвержденные факты). Удивляться этому не надо: во-первых, в России живем, а во-вторых, штраф – 50 000 рублей. Впрочем, второе вытекает из первого. Ну вот сейчас в Госдуме вроде бы задумались, правильно ли это. Но, боюсь, додумаются только до увеличения штрафа.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Рассуждая о недавней трагедии «Суперджета», газета утверждает, что российские пилоты разучились летать без компьютера, что система подготовки не выдерживает критики, но что настоящие мастера еще остались. Правда, вряд ли вы узнаете, они ли будут управлять тем самолетом, в котором вы намерены лететь.

Еще в «Комсомолке» о том, что Наталья Поклонская – ну, та самая, что очень жестко и громко выступала против какого-то фильма (уже и не помню о чем тот фильм), так вот эта самая Наталья Поклонская выпустила книгу о своей личной жизни. В газете так и написано: «С подробностями личной жизни». Соавтор Натальи – ее супруг. Интересно, будет ли экранизация, и будут ли введены возрастные ограничения? Депутаты Госдумы, поди, не случайно задумались о снятии возрастных ограничений.