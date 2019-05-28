Сковородино получит 2 миллиарда рублей благодаря проекту метанолового завода

Государственная поддержка строительства завода по производству метанола в Сковородинском районе Амурской области составит 4,9 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Частный инвестор планирует вложить в проект 49 миллиардов. А Сковородино получит 2 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры.

Проект по созданию метанолового завода на базе железнодорожного нефтеналивного терминала в Сковородине реализует компания «Технолизинг». Ожидается, что объем производства составит 1 миллион тонн продукции в год.

«Они просят 4,9 миллиарда рублей бюджетных средств на строительство инфраструктуры. (...) Сегодня подкомиссия единодушно приняла решение этот проект поддержать. Одобрено выделение этих средств», – сказал Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, сообщает ТАСС.

Вице-премьер также отметил, что частные инвестиции в строительство составят 49 миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 270 рабочих мест. Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал комментарий на этот счет в своем аккаунте в Инстаграме. Глава региона рассказал, что Сковородино получит 2 миллиарда рублей.

«У меня хорошая новость для сковородинцев. Только что завершилось заседание правительственной комиссии. И была поддержана заявка Амурской области. Сковородино получит 2 миллиарда рублей до 2022 года на развитие коммунальной и социальной инфраструктуры.

В частности, около миллиарда будет выделено на развитие сетей водоснабжения и водоотведения и строительство новых очистных сооружений. 400 миллионов пойдут на дороги, 566 миллионов рублей будет направлено на строительство школы и детского сада на 219 мест, и, наконец, 40 миллионов получит муниципальная больница. Благодарю министерство по развитию Дальнего Востока Юрия Петровича Трутнева, правительство Российской Федерации за то, что наша заявка получила поддержку», – отметил Орлов.

Глава Сковородинского района Алексей Прохоров пояснил Амур.инфо, что строительство завода планируется начать в 2020 году. Сейчас проект согласуется в контролирующих органах.

«Это очень хорошие новости для Сковородинского района и, конечно же, для города Сковородино. Очень рад, что поддержали заявку Амурской области, спасибо губернатору, правительству Амурской области. Хорошо, что именно к нам заходит столь крупный объект, как метаноловый завод, и те денежные средства в социальную инфраструктуру – это огромные деньги. Только строительство очистных сооружений оценивается в 720 миллионов рублей. Деньги, выделенные на социальную инфраструктуру, закроют в городе Сковородино очень большой пласт проблем, которые имеются по дорожной инфраструктуре. (…) Метаноловый завод принесет неплохие результаты в плане инвестиционной деятельности, это как строительство объектов в городе Сковородино, так и рабочие места и налоговые поступления от заработных плат, аренды имущества. Еще отмечу, что бюджет города Скородино составляет 70 миллионов рублей, он был принят в 2019 году. С учетом областных средств и районных он еще немного увеличится к концу года. Ну, по крайней мере на старте город имеет порядка 70 миллионов. Так что можно посчитать, сколько лет им нужно, чтобы эти деньги, эти 2 миллиарда рублей, получить»», – рассказал Алексей Прохоров.