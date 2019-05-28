Гороскоп на 28 мая: у Рыб творческий прорыв, а Ракам стоит исключить физические нагрузки

Восход Солнца: 04:27

Заход Солнца: 20:26

Солнце в Близнецах.

Овен. Этот день благоприятен не только для общения, но и для пополнения бюджета. Но работать с деловыми бумагами сегодня не следует ничего не подписывать. Если вы решите активно отдохнуть, то родные и друзья охотно составят вам компанию.

Телец. День отдыха, обретения новых источников энергии. Будьте сегодня внимательны, делая покупки – вероятны обман или напрасная трата денег. Если на сегодня у Тельцов запланированы планерки или важные встречи, лучше провести их в первой половине дня. Вечер проведиет в уединении.

Близнецы. Вторник станет для Близнецов странным днем. Эмоциональная нестабильность и впечатлительность, резкость в высказываниях и легкомысленное отношение к возможным потерям может не только отрицательно сказаться на результатах работы в профессиональной сфере деятельности, но при неблагоприятных условиях стать причиной серьезного конфликта с руководством. Неблагоприятно общение с партнерами, учеба, семейные отношения.

Рак. Жизненный потенциал Раков сегодня на низком уровне. Исключите отрицательные эмоции и физические нагрузки. Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой. Не исключено, что к вам заглянут старые знакомые.

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Лев. День преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. У вас будет много деловых встреч, требующих значительных усилий. Вообще, для вас наступил неплохой период, хотя Львам хотелось бы, чтобы один из ваших проектов продвигался быстрее. Звезды советуют набраться терпения, так как возможны проблемы материального характера. Если вы позволите себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения.

Дева. Сегодня по возможности воздержитесь от длительных поездок или прогулок в одиночестве. День связан с травлей, агрессией, преследованием. Не рекомендуются шумные застолья и споры с друзьями – эмоции будут перехлестывать через край.

Весы. Этот день может преподнести вам сюрпризы и неожиданные известия, как плохие, так и хорошие. Обстановка в семье может быть натянутой. Отношения с любимыми будут испытаны на прочность. Тем, кто собирается в путешествие, звезды советуют соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Не стоит принимать всерьез их слова и намерения.

Скорпион. День символизирует духовный рост и затронет в первую очередь семейные отношения. Не исключено, что сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Ваш внутренний мир будет стремиться к совершенствованию, поиску новых идеалов. Постарайтесь не предъявлять завышенных требований к себе и окружающим вас людям. Избегайте осуждения. Проявите терпимость и понимание к людям, далеким от совершенства.

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Стрелец. Напряженный, противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость. В личной жизни вероятны конфликтные ситуации или неудовлетворенность существующими отношениями. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, мучительные сны или головные боли.

Козерог. Расположение звезд по-прежнему не благоприятствует активности в сфере профессиональной деятельности. Стремление успеть везде или решить все дела сразу могут привести к ошибкам или нервным перегрузкам. Вероятны плохие известия, которые застанут вас врасплох или заставят изменить намеченные планы. Возможна небольшая материальная поддержка или ценный совет со стороны малознакомых людей.

Водолей. Критический день. Существует возможность травмы или болезни, которая потребует длительного лечения. Вероятно, что вы переоцениваете свои силы и возможности. Будьте внимательны к своим любимым. Не исключены разногласия, которые могут привести к полному разрыву отношений.

Рыбы. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Прекрасный день для начала новых дел, для привлечения к своим проектам единомышленников,для общения. Следует конструктивно использовать избыток жизненных сил. Вероятность значительного прорыва в делах очень велика.

Астролог: Вальдемар Небоходцев