В поселке Береговой землю засыпало градом

На севере Амурской области выпал град. Осадки, обрушившиеся на поселок Береговой в понедельник, 27 мая, продолжались около получаса. За это время земля покрылась белым одеялом.

По информации главы сельсовета Марины Подолько, град не нанес вреда населенному пункту. Повторения метеособытия стоит ждать в ближайшее время. Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 28 мая, в Амурской области ожидаются сильные дожди, возможны грозы и град. В Благовещенске в связи с непогодой с вечера понедельника введен режим повышенной готовности.

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Елена Котейко