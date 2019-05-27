Жители Тынды спасали кота, застрявшего на дереве (видео)

Жители Тынды спасли кота, забравшегося на сосну. Зверь в отчаянии пытался перебраться со ствола на поданную доску, но не смог.

Как сообщают местные жители, кот провел на дереве около двух суток. «Сжалившись над бедным животным, на помощь вызвался один из жителей города. После нескольких попыток кот благополучно спустился», – говорится в аннотации к видеоролику, опубликованному в тындинском инстаграм-аккаунте.

Сосна, в которую вцепился трехцветный барсик, находится примерно на высоте второго этажа жилого дома. Мужчина забрался на дерево, используя монтажные когти, но, видимо, эта попытка была тщетна. Тогда из окна к дереву протянули доску. Кот понял, что это своеобразная рука помощи, но не сумел на нее перебраться. Кружил по стволу, смотрел на доску, примериваясь, а потом начал понемногу спускаться. Затем животное отпустило ствол, свалилось и убежало. Судя по тому, как это было сделано, кот не пострадал, но, возможно, испытал стресс.

Комментаторам случившееся напомнило спасение кота солдатом в Нижнем Новгороде. Видеозапись была широко растиражирована и подверглась обсуждению, в том числе в контексте шуток над особенностями выполнения задач военнослужащими.