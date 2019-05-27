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27мая
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сегодня, 19:39 24

В Благовещенске осужден депутат, отказавшийся от медосвидетельствования

В Благовещенске осужден автомобилист, отказавшийся пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По данным Амур.инфо, это депутат ЛДПР города Циолковский Александр Сидоров.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, ранее несудимый мужчина оказался фигурантом уголовного дела после того, как был задержан за управление автомобилем при нахождении в состоянии опьянения. Он уже подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ноябре 2017 года гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование, получил штраф в размере 30 000 рублей и лишился водительских прав на год и 11 месяцев. Мужчина сдал водительское удостоверение в мае 2018 года. По данным суда, административный штраф он так и не оплатил.

В августе 2018 года «тойоту», за рулем которой был гражданин, остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы заметили, что у водителя имеются признаки опьянения. Полицейские составили протокол о направлении автомобилиста на медицинское освидетельствование.

Находясь в областном наркологическом диспансере, водитель отказался от прохождения процедуры. В соответствии с пунктом 2 примечания к статье 264 УК РФ, это деяние признается равным нахождению лица в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении. Однако его вина была подтверждена доказательствами, исследованными в ходе заседания суда.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на 450 часов. Чем он будет заниматься, определят сотрудники органов местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. В предстоящие три года Александр Сидоров не должен садиться за руль.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Димидыч

    Димидыч
    1 час назад

    Это провокация против народной партии

  • Бань-ши

    Бань-ши
    1 час назад

    щас вони будет по колено

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    54 минуты назад

    А мне интересно, какие работы ему придумают

  • postal

    postal
    48 минут назад

    Димидыч

    Это провокация против народной партии



    Да ладно.Наркоманов ловили в интересном состоянии,видео периодически показывают по тв-провокация?А теперь вот это.Тоже провокация?Ты еще скажи-то госдеп катит бочку на "народную" партию

  • Бань-ши

    Бань-ши
    44 минуты назад

    партия разберётся и сама сделает выводы

  • Мозг

    Мозг
    40 минут назад

    "В ноябре 2017 года гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование, получил штраф в размере 30 000 рублей и лишился водительских прав на год и 11 месяцев. Мужчина сдал водительское удостоверение в мае 2018 года. По данным суда, административный штраф он так и не оплатил."

    Так он без прав еще и синий...

    Ну а про штрафы не удивили, ЛДПРасты они такие, ни налоги ни штрафы, платить не любят

  • Альтер

    Альтер
    27 минут назад

    Где Абрамов-почему не ловит?

  • Мозг

    Мозг
    22 минуты назад

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Он наркоманов по кабакам только ловить умеет.

  • Альтер

    Альтер
    21 минута назад

    Так он же не поймал тогда никого

  • Димидыч

    Димидыч
    21 минута назад

    АльтерГде Абрамов-почему не ловит?


    Абрамов сейчас в Москве занимается важными делами

  • Димидыч

    Димидыч
    19 минут назад

    Мозг
    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Он наркоманов по кабакам только ловить умеет.


    Абрамов это перспективный политик а вы все ОНАНИМЫ и завистники

  • postal

    postal
    19 минут назад

    Димидыч

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Абрамов сейчас в Москве занимается важными делами


    ну да,там их куда больше по клубам,чем у нас

  • anschutka

    anschutka
    19 минут назад

    Димидыч

    Это провокация против народной партии



    Мдя, с такими сторонниками и врагов не надо

    Новость от 19:39, первый комент - 19:48. Премию этому трудяге за оперативность!

  • postal

    postal
    18 минут назад

    Димидыч

    Мозг

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Он наркоманов по кабакам только ловить умеет.



    Абрамов это перспективный политик а вы ОНАНИМЫ


    а ты кто онаним?очередное,правда,старое литсо братеева!

  • Альтер

    Альтер
    17 минут назад

    postal

    Димидыч

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Абрамов сейчас в Москве занимается важными делами


    ну да,там их куда больше по клубам,чем у нас



    Там даже в клубах модно писать пьяным в жопу

  • gennadiymorozov

    gennadiymorozov
    16 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

  • postal

    postal
    13 минут назад

    Альтер

    postal

    Димидыч

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Абрамов сейчас в Москве занимается важными делами


    ну да,там их куда больше по клубам,чем у нас



    Там даже в клубах модно писать пьяным в жопу



    Эммм,там корки депа могут засунуть в то место,в состоянии которого находится их обладатель

  • Димидыч

    Димидыч
    9 минут назад

    шавки пришли полаять - вам завидно что лдпр пользуется популярностью у народа

    а ваша едро теряет популярность

  • Димидыч

    Димидыч
    8 минут назад

    postal

    Димидыч

    Мозг

    Альтер

    Где Абрамов-почему не ловит?



    Он наркоманов по кабакам только ловить умеет.



    Абрамов это перспективный политик а вы ОНАНИМЫ


    а ты кто онаним?очередное,правда,старое литсо братеева!



    видать слаб ты перед Братеевым если постоянно не его ссылаешся

  • Димидыч

    Димидыч
    5 минут назад

    это подстава ЕР перед выборами - они делают все чтобы замарать авторитет народной партии

  • postal

    postal
    4 минуты назад

    трушеботы такие трушеботы

    молодцы поцы.ТопИте дальше вашу партию в болоте.Посмотрев на вас и вспомнив форумного депа,желание отдать голос за вас у нормального человека приближается к минусовым показателям.То есть-НИ ЗА ЧТО!

  • Димидыч

    Димидыч
    3 минуты назад

    посталь а ты и не ходишь на выборы

    твои голос никрму не нужен

  • postal

    postal
    3 минуты назад

    Димидыч

    это подстава ЕР перед выборами - они делают все чтобы замарать авторитет народной партии



    В смысле его насильно поИли алкоголем и садили за руль автомобиля?

    Хреновые адвокаты у очередного крутого депа от лдпр

  • Димидыч

    Димидыч
    1 минута назад

    партия разберется сама что там было и сделает выводы

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