В Благовещенске осужден депутат, отказавшийся от медосвидетельствования

В Благовещенске осужден автомобилист, отказавшийся пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По данным Амур.инфо, это депутат ЛДПР города Циолковский Александр Сидоров.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, ранее несудимый мужчина оказался фигурантом уголовного дела после того, как был задержан за управление автомобилем при нахождении в состоянии опьянения. Он уже подвергался административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В ноябре 2017 года гражданин был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Тогда он отказался пройти медосвидетельствование, получил штраф в размере 30 000 рублей и лишился водительских прав на год и 11 месяцев. Мужчина сдал водительское удостоверение в мае 2018 года. По данным суда, административный штраф он так и не оплатил.

В августе 2018 года «тойоту», за рулем которой был гражданин, остановили сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы заметили, что у водителя имеются признаки опьянения. Полицейские составили протокол о направлении автомобилиста на медицинское освидетельствование.

Находясь в областном наркологическом диспансере, водитель отказался от прохождения процедуры. В соответствии с пунктом 2 примечания к статье 264 УК РФ, это деяние признается равным нахождению лица в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении. Однако его вина была подтверждена доказательствами, исследованными в ходе заседания суда.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на 450 часов. Чем он будет заниматься, определят сотрудники органов местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. В предстоящие три года Александр Сидоров не должен садиться за руль.