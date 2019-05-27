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В Белогорске наладили светомузыкальную аллею, отключенную разрядом молнии

В Белогорске наладили светомузыкальную аллею, отключенную разрядом молнии

В Белогорске восстановлена работа светомузыкальной аллеи. Как сообщало ИА «Амур.инфо», после разряда молнии в ночь с 24 на 25 мая оборудование вышло из строя.

О поломке оборудования, обеспечивающего работу световой аллеи в парке, сообщил глава Белогорска Станислав Мелюков в своем инстаграм-аккаунте. «Сгорело четыре контроллера (всего их восемь), блоки питания. При этом вся конструкция световой аллеи заземлена. Как разряд молнии поразил оборудование, сейчас разбираются специалисты, – написал глава города. – Блоки питания удалось восстановить, но с контроллерами сложнее. Нужно время, чтобы новые доставили с завода-производителя. Соответственно, аллея временно не будет работать». По поручению главы Белогорска специалисты оперативно приступили к восстановлению работоспособности оборудования аллеи.

Станислав Мелюков поставил задачу – восстановить аллею нужно ко Дню города, который отмечают 12 июня. Специалисты, работая двое суток, справились раньше срока. Аллея заработала в 4 часа утра 27 мая. Как рассказал IT-специалист парка Александр Плахих, тестовые запуски выполнены успешно. «Один контроллер был в запасе, соответственно, микросхемы из него перепаяли на четыре и добавили новые. Обратились на завод-производитель контроллеров для доставки еще трех единиц на замену на случай непредвиденных обстоятельств».

Если не будет дождя, аллея заработает в прежнем режиме – пятница, суббота, воскресенье. Вместе с тем в горпарке отметили, что заканчивается монтаж двух новых светомузыкальных программ продолжительностью по 30 минут каждая. В каждой программе по 9–10 песен. Одна состоит из песен российских исполнителей 2000-х годов, вторая из российских хитов 2018–2019 годов, сообщили в администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска

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Комментарии
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  • Бань-ши

    Бань-ши
    43 минуты назад

    еженедельные новости

  • LT

    LT
    32 минуты назад



    Как разряд молнии поразил оборудование, сейчас разбираются специалисты



    может потому их в мире и не устанавливают в чистом поле в парках

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    17 минут назад

    Сейчас после каждой грозы будем ремонтировать. Кому она вообще нужна?

  • gennadiymorozov

    gennadiymorozov
    17 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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