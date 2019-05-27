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сегодня, 18:14 3

В Благовещенске эвакуируют людей из крупных торговых центров (видео)

В Благовещенске эвакуируют людей из крупных торговых центров (видео)

Обновлено: 18:57

В торгово-развлекательном центре «Мега», расположенном в центре Благовещенска, эвакуировали персонал и посетителей. На месте происшествия находятся машины экстренных служб – полиции, МЧС, скорая помощь.

«В торговом центре "Мега" объявлена пожарная тревога, всех вывели. Предварительно, ждут кинолога с собакой», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец, находящийся на месте происшествия.

«Во "Флагмане" эвакуация. Всех попросили срочно выйти из здания. Попросили освободить парковку, образовался затор и затруднение на выезде на Калинина – Тенистую. Подъезжающие автомобили разворачивают», – рассказывает жительница Благовещенска.

По информации пользователей Амур.инфо, эвакуация происходит и в торгово-развлекательном центре «Перекресток».

Возле ТРЦ «Острова» также стоят люди, рядом находятся спецавтомобили.

Выведены люди и из торгового центра «Зея» на улице Театральной. «Возможно, учения или звонки о минировании», – предполагают посетители.

«Движение по улице Калинина остановилось. Мы просто стоим на месте», – сообщают люди.

Выйти на улицу пришлось также посетителям и сотрудников ТРЦ «Ледяной», «Большой» и «Малый Хуафу».

В 19:24 в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила информация от очевидцев, что оцепление ТРЦ «Флагман» снято.

По состоянию на 20:14 сообщается, что торгово-развлекательные центры работают в штатном режиме. Амур.инфо запросило комментарий по поводу случившегося в управлении МВД России по Амурской области.

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Комментарии
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  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну еще ледяной, Большой и малый Хуафу

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Хоть какая-то движуха началась в нашем городке

  • gennadiymorozov

    gennadiymorozov
    16 минут назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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