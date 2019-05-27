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сегодня, 18:01 1

В Амурской области 16-летний сборщик конопли попал под суд

В Амурской области 16-летний сборщик конопли попал под суд
Фото: pixabay.com

В Ивановском районе Амурской области несовершеннолетний парень обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В феврале текущего года 16-летний житель села Среднебелая насобирал полкило конопли.

Преступление выявили сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

По данным следствия, в феврале 2019 года в окрестностях одного из сел Ивановского района обвиняемый собрал растительную массу. Позже исследование показало, что предметом сбора является марихуана. Масса «урожая» составила 557 граммов. Такое количество относится к крупному размеру.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Обвинительное заключение утверждено прокурором Ивановского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует амурское следственное управление.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • gennadiymorozov

    gennadiymorozov
    16 минут назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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