В Амурской области 16-летний сборщик конопли попал под суд

В Ивановском районе Амурской области несовершеннолетний парень обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. В феврале текущего года 16-летний житель села Среднебелая насобирал полкило конопли.

Преступление выявили сотрудники полиции, проводившие оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств.

По данным следствия, в феврале 2019 года в окрестностях одного из сел Ивановского района обвиняемый собрал растительную массу. Позже исследование показало, что предметом сбора является марихуана. Масса «урожая» составила 557 граммов. Такое количество относится к крупному размеру.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере». В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Обвинительное заключение утверждено прокурором Ивановского района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует амурское следственное управление.