В Таиланде актриса не постарела за 30 лет

Фото: Weibo, Stephanie Siao

Стефани Сяо прославилась в 1989 году, когда впервые снялась в телевизионном сериале. 30 лет спустя она считается одной из самых успешных актрис Азии, оставшейся такой же красивой.

Тайваньская актриса поразила пользователей Интернета юной внешностью и подтянутой фигурой. Её свежие фотографии стали вирусными после того, как в Сети подсчитали, что лицо Стефани мелькает на телеэкранах уже 30 лет, но выглядит она так, будто ей 20, сообщает Daily Mail.

Стефани родилась в городе Синьбэй в 1968 году – она ровесница певицы Валерии и Наоми Уоттс. Все они уже отпраздновали 50-летний юбилей. Но только тайваньскую звезду продолжают принимать за студентку.

Снявшись в романтической драме в 1989 году, она вскоре прославилась на всю Азию. Стефани не раз называли самой красивой женщиной Тайваня. Кроме того, она настоящая звезда китайской социальной сети Weibo. Там у Стефани более 344 тысяч подписчиков, которым она показывает свою жизнь без фотошопа.

Звезда утверждает, что она остается молодой благодаря йоге, которую она практикует уже десять лет. Кроме того, актриса любит плавание, окружает себя комнатными растениями и домашними животными. Главным секретом вечной молодости Стефани считает также вегетарианство, сообщает Life.