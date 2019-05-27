Режим повышенной готовности установят в Благовещенске в связи с непогодой

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По информации управления по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр, 28 мая местами по южным районам Приамурья ожидается усиление северного, северо-восточного ветра в порывах 20-25 метров в секунду. В Благовещенске облачно, ночью пройдет дождь, днем – сильный дождь. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами ночью 13-18 метров в секунду, днем – 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов тепла, днем – 9-11 градусов выше нуля.

В этот период возникает риск возникновения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, возможны нарушения в работе аэропортов, обрушение слабоукрепленных широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, сбои в работе электротранспорта, получение ушибов и травм населением.

Стоит исключить парковку транспорта возле зданий, строений, насаждений; закрыть окна и форточки; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъемно-транспортное оборудование, – обеспечить его надежное крепление. Рекомендуют избегать на улице нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС Благовещенска: 202-112.