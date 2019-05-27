Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Певица Ани Лорак выложила в своем Инстаграме новую фотографию. Изменения во внешности вызвали у подписчиков волну возмущения.

На фото певица стоит в бежевом латексном платье, облокотившись на белую стену. Подписала звезда снимок романтично: «В каждом дне и мгновении нашей жизни есть настоящее Волшебство. Каждый миг Уникален, он не повторится больше Никогда. В потоке времени не забудь Быть Счастливым!»

После публикации многие пользователи стали активно комментировать фото, поделившись на два лагеря. Первые хвалили певицу: «От вас всегда сильнейшая энергетика», «Восхищаюсь вашими талантами и красотой», «Как всегда прекрасна», «Самое главное счастье – видеть вашу улыбку», – восхитились подписчики.

Другая же половина раскритиковала певицу. Первым делом недоброжелатели обратили внимание на внешние изменения звезды. Больше всего комментариев было в сторону чрезмерно увеличенных губы и перекаченной груди: «Это не Ани», «Перестаньте менять себя. Мы скоро вас не узнаем», «Вся понакачалась, была красотка», «К сожалению, так много пластики, жаль, а ведь была такая живая настоящая», «Фу, ну зачем так себя уродовать?» – высказались комментаторы.