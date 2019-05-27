В рамках «АмурЭкспофорума-2019» обсудили экспорт сельхозпродукции

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье в рамках деловой программы международной выставки «Амурэкспофорум» прошел круглый стол, где обсудили экспорт амурской сельхозпродукции. В мероприятии поучаствовали экспортно- ориентированные компании России и Китая, представители органов власти и эксперты.

Было отмечено, что основным торговым партнером Амурской области является КНР. Доля Китая занимает почти 90 % от общего торгового оборота с зарубежными странами. В 2018 году экспорт продукции из Приамурья достиг 337,9 миллиона долларов. В первом квартале 2019 года Приамурье экспортировало в Китай 32 тысячи тонн продукции на сумму 8,6 миллиона долларов. В основном из региона вывозят сою, соевое масло, пшеницу, муку, мёд, шоколад.

«За пять лет мы готовы увеличить годовые экспортные поставки сельхозпродукции вдвое – до 800 тысяч тонн. Речь идет об экологически чистой продукции амурских аграриев, выращенной без применения ГМО. Одна из главных задач сейчас сделать так, чтобы на китайский рынок уходила не только соя. У нас большие перспективы в плане увеличения экспорта пшеницы, кукурузы и других зерновых культур», – отметил министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

В мероприятии участвовал вице-президент «Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей» Сергей Алмазов. Он назвал типичные ошибки, которые совершают экспортеры при поиске китайских партнеров, и дал советы для дальнейшей работы.

Для участников круглого стола организовали прямую трансляцию из супермаркета в Китае. На связь вышла Людмила Федорова – бизнес-эксперт по работе с представителями КНР. Она рассказала, как демонстрировать импортную продукцию на витринах в Китае, привела примеры успеха и неудач при выходе на рынок соседнего государства. Участие в мероприятии приняли около 70 человек. Круглый стол был организован при содействии Центра поддержки экспорта Амурской области.