«Известия»: населению могут вновь разрешить сдавать бутылки

В России может возобновить прием бутылок в магазинах. Вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары инициировал премьер Дмитрий Медведев. Проработать его должны Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития.

Это следует из правительственного плана реализации предложений, высказанных во время отчета кабмина в Госдуме. С документом ознакомились «Известия».

Ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». Они считают, что ритейлеры должны платить населению по 5–7 рублей за пустую бутылку. Пилотные проекты по сбору тары могут запустить до конца года.

Правительству рекомендовано представить предложения в Госдуму до 15 июня.

Прием бутылок в магазинах – один из возможных инструментов для стимулирования переработки отходов, сказал изданию председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов. Но он не уверен, что люди, делая покупки в крупных сетевых магазинах, будут возвращаться туда же, чтобы сдать стеклянные, пластиковые бутылки или алюминиевые банки.

Возврат тары в сети может быть только платным, иначе у людей не будет стимула приносить пустые бутылки, сказал эксперт. Как правило, вопрос решается путем введения залоговой стоимости тары и обнуления НДФЛ с нее, чтобы гражданам, возвращающим ее, не пришлось уплачивать налог со сданной бутылки.

Долгов отметил, что в мировой практике вопрос переработки отходов решается комплексно. Важно стимулировать население к раздельному сбору мусора.

Однако, как ранее рассказывали «Известиям» эксперты, вначале нужно создать инфраструктуру для переработки отходов, иначе «будет воспроизводиться одна и та же история — приезжает мусоровоз, и все отходы сваливаются в один кузов».