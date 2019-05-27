В амурском поселке мужчину раздавило бульдозером

24 мая в поселке Тунгала Зейского района произошел трагический случай. Рабочий одного из предприятий был раздавлен бульдозером. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник, информацию подтвердили в следственном управлении СКР по Амурской области.

В ведомстве сообщили, что, по предварительным сведениям, мужчина ремонтировал бульдозер и попал в гусеничный трак, что стало роковым. По факту случившегося проводится проверка.

Источник агентства сообщил, что погибший – гражданин Узбекистана. На предприятии, где случилась трагедия, по словам собеседника, плохое состояние охраны труда.

Связаться с предприятием по телефону не удалось.