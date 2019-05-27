Амурчанка побрилась наголо в знак солидарности с онкобольной дочерью

Благовещенка побрилась наголо, чтобы поддержать дочь во время химиотерапии. Семиклассница Виолетта Правдина борется с тяжелой болезнью. Во время лечения у девочки выпали волосы, и она очень огорчилась.

Чтобы поддержать дочь, Ольга Правдина решила кардинально сменить имидж и побрилась наголо. «Мы с дочей лысики. И тебя вылечат, и меня вылечат. Всех вылечат!» – так подписала женщина свою фотографию в соцсети.

«Дочке стало легче, она уже не так переживает из-за потери волос. Волосы – не зубы, отрастут», – шутит Ольга. По ее словам, окружающие восприняли новый образ в целом адекватно. «Женщины поддержали, мужчины удивились. Когда узнают, чем было вызвано такое решение, все поддерживают», – признается мама Виолетты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у Виолетты Правдиной диагностирована саркома Юинга. Борьба с болезнью началась в 2017 году. После операции в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева летом 2018 года и восьми курсов химиотерапии болезнь отступила. Однако ремиссия продлилась семь месяцев. После чего пришлось продолжать интенсивное лечение.

У мамы с дочкой оптимистичный настрой. Девочка в настоящее время находится на домашнем обучении. И благодаря сильной маминой поддержке она уже не расстраивается из-за потери волос.