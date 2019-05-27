СМИ: в июне может пройти волна отставок глав регионов РФ

С таким прогнозом по поводу еще одной волны отставок глав регионов выступил глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, незапланированную серию увольнений могут сподвигнуть прошедшие в Екатеринбурге протесты против строительства храма в сквере на Октябрьской площади.

По мнению директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, после состоявшихся протестов резко упала поддержка у главы Свердловской области Евгения Куйвашева. В зоне риска также оказался руководитель Коми Сергей Гапликов, Архангельской области – Игорь Орлов. По оценкам эксперта, проблемы могут возникнуть и у губернаторов Севастополя и Крыма. Гращенков не исключил, что в отставку может уйти также губернатор Калужской области Анатолий Артамонов – правда, в силу возраста. В «красной зоне» находится глава Ульяновской области Сергей Морозов – низкий рейтинг «Единой России» в регионе может стоить ему кресла, не исключает эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил, что в зоне особого риска находятся те, кто попал в рейтинг закрытых социологических исследований, проведенных для Кремля. В десятку губернаторов, за смену которых высказалось наибольшее количество жителей, вошли Алексей Орлов (Калмыкия, отправлен в отставку 20 марта 2019 года, полномочия истекали в сентябре 2019 года), Дмитрий Овсянников (Севастополь), Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Коми), Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Александр Левинталь (Еврейская автономная область), Александр Бердников (Республика Алтай, отправлен в отставку 20 марта 2019 года), Юрий Берг (Оренбургская область, отправлен в отставку 21 марта 2019 года), Сергей Морозов (Ульяновская область), Борис Дубровский (Челябинская область, отправлен в отставку 19 марта 2019 года).

При этом в десятку глав регионов, за смену которых высказалось наименьшее количество граждан, вошли Сергей Собянин (Москва), Алексей Дюмин (Тульская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), Александр Моор (Тюменская область), Сергей Фургал (Хабаровский край), Максим Решетников (Пермский край), Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ), Александр Бурков (Омская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Станислав Воскресенский (Ивановская область).

Политолог Сергей Журавский также не исключил, что уже в ближайший месяц может состояться новая серия губернаторских отставок.

«Проколовшихся по тем или иным вопросам губернаторов хватает, однако отставки как механизм управления перестают работать. Зачастую на пост главы региона приходятся совершенно случайные и не подготовленные к этой работе люди. Естественно, никаких реальных результатов они добиться не могут», – пояснил эксперт. По его словам, население перестает верить в возможность изменений после смены региональных руководителей. «Система подготовки кадров и система назначений у нас полностью разрушена. Надо наконец, это признать К бесконечным отставкам все уже привыкли», – добавил он.