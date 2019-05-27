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Инвалидам и ветеранам оплатят курортное лечение из бюджета

Инвалидам и ветеранам оплатят курортное лечение из бюджета
Фото: pixabay.com

26 мая в силу вступил приказ Министерства труда РФ, согласно которому льготники, получающие набор соцуслуг, могут отдохнуть за счет федеральных средств. Государство оплатит санаторно-курортное лечение и проезд к нему инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации, инвалидам всех групп и детям-инвалидам

Бесплатные путёвки и проезд предоставят также сопровождающим инвалидов первой группы и детей-инвалидов. Лечебные организации, где можно будет поправить здоровье, определятся в ходе госзакупок. Договоры с ними заключит Фонд социального страхования, он же и перечислит деньги в счёт оплаты лечения льготников.

Согласно новому приказу Минтруда, за один день пребывания льготника в санатории государственная казна заплатит: около двух тысяч рублей для лечения инвалидов с заболеваниями и травмами спинного и головного мозга, около полутора тысяч рублей для всех остальных категорий льготников и сопровождающих. Суммы рассчитывают с учётом прогнозного количества граждан, которые имеют медицинские показания для лечения и реабилитации, а также средств, зарезервированных в бюджете на эти цели.

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#соцзащита

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