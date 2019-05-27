В Благовещенском районе на бюджетные деньги хотят построить приют для бездомных собак

30 мая на заседании заксобрания Амурской области с докладом выступит начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов. Он расскажет о разработке управлением совместно с органами местного самоуправления и зоозащитными организациями комплекса мероприятий, направленных на сокращение численности безнадзорных животных.

В рамках реализации этих мероприятий была инициирована встреча на площадке «Точка кипения», которая состоялась 26 апреля при управлении ветеринарии с органами исполнительной власти, представителями муниципальных образований, общественных и зоозащитных организаций. По итогам встречи был поднят вопрос о необходимости строительства муниципального приюта, который в последствии был проработан управлением с муниципальными образованиями. В результате поступили предложения по строительству приюта на территории Благовещенского района при условии областного финансирования строительства и дальнейшего его содержания за счет средств областного бюджета.

«Строительство приютов во всех муниципальных образованиях считаю нецелесообразным по причине отсутствия большого количества собак на территориях отдельных муниципальных образований, – пояснил Сергей Самохвалов. – Согласно данным, предоставленным главами муниципальных образований, на территории Амурской области действуют муниципальные и частные приюты и вольеры для временного содержания безнадзорных животных в следующих районах области: Белогорском, Бурейском районе, Завитинском, Серышевском, Тындинском».

Также, по информации управления, организована льготная стерилизация и кастрация животных, скидка составляет 40 % от стоимости операции. Эта услуга предоставляется зоозащитным организациям, принимающим участие в работе по снижению численности безнадзорных животных на территории области. После операции животным будет присвоен идентификационный номер путем вживления чипа и установлена цветная бирка на ухо, различающаяся по половому признаку. Также будет проведена бесплатная вакцинация против бешенства.

Кроме того, подведомственными учреждениями управления проводится акция по льготному чипированию владельческих животных. Чипирование может предотвратить рост количества безнадзорных животных на территории области, а наличие чипа позволит установить хозяина в случае отлова собаки на улице, отмечают специалисты.

«Вместе с тем управлением направлены в качестве предупредительных мер предостережения владельцам производственных баз города о недопущении увеличения количества безнадзорных животных за счет беспривязного содержания собак, используемых для охраны территории. Дополнительно сообщаю, что управлением и администрацией города Благовещенска проводятся работы с зоозащитными организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Амурской области, для привлечения их в качестве исполнителей муниципальных контрактов по отлову и содержанию безнадзорных животных», – добавил Сергей Самохвалов.