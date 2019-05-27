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В Благовещенске началась подготовка к строительству нового детского сада с бассейном

В Благовещенске началась подготовка к строительству нового детского сада с бассейном
Фото: ru.depositphotos.com

В областном центре Приамурья на одной из электронных площадок объявлен конкурс по отбору подрядчика для проведения проектных и изыскательских работ по будущему детскому саду в 800 квартале. Из городского бюджета на это выделено 13,2 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо будет провести сбор исходно-разрешительных данных, подготовить эскизную проработку не менее чем трех вариантов паспорта отделки фасадов и не менее чем трех вариантов 3D визуализации объекта 3D.

В документации прописано, что зданию следует придать ярко выделяющийся «архитектурный акцент, формирующий зрительную доминанту и выразительный образ пространства городской среды». В композиционно-стилистическом решении фасадов должно быть минимум серых оттенков, а все фасады объекта должны иметь образ современного дошкольного образовательного учреждения путем размещения различных стилизованных фигур из детской тематики (солнышко, животное, деревья, кубики и так далее).

Также необходимо предусмотреть декорированную вечернюю подсветку фасадов здания с применением современного энергосберегающего оборудования.

Кроме того, подрядная организация должна будет выполнить целый ряд инженерных изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геофизические исследования (сейсмическое микрорайонирование).

Проектом также надо предусмотреть благоустройство и озеленение территории (газоны, цветники, деревья и так далее); систему пешеходных дорожек и проездов с твердым покрытием из тротуарной (разноцветной плитки) предназначенной для тротуаров и проездов; установку современных малых архитектурных форм; установку ограждения территории участка забором; хозяйственную зону; игровые площадки.

«Основным требованием к результатам работ является положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости», – сказано в документации.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Городское управление капитального строительства». В качестве основания для выполнения работ указана муниципальная программа «Развитие образования города Благовещенска на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением администрации города Благовещенска 3 октября 2014 года.

Участок под детский сад выделен желтым

Согласно конкурсной документации, новое дошкольное образовательное учреждение на 350 мест будет построено в Северном планировочном районе Благовещенска – это 800 квартал города. Ранее сообщалось, что новый сад будет с бассейном.

Под садик выделен земельный участок с кадастровым номером 28:01:020800:1941. Площадь участка более 15 тысяч квадратных метров.

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#городская власть #дети #мэрия #строительство

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