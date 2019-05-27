По факту ДТП в Приамурье, унесшего жизнь девушки, возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, которое произошло в Свободненском районе 24 мая. Авария унесла жизнь девушки, еще один человек пострадал.
Около полуночи в районе села Москвитино автомобиль съехал с проезжей части дороги. В ДТП травмирован водитель 1994 года рождения, пассажирка 1995 года рождения погибла на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека). Проводится расследование.
Часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.
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