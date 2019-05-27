В центре Благовещенска почти на две недели отключили горячую воду

В Благовещенске продолжаются отключения горячей воды. С понедельника, 27 мая, горячая вода исчезла в центральной части города.

Согласно графику, в районах от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской, а также в домах, расположенных в районе Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная и от набережной Зеи до ул. Лазо, Фрунзе – Горького, горячей воды не будет до 7 июня.

График отключений опубликован на Амур.инфо.