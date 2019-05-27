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сегодня, 15:30 2

В центре Благовещенска почти на две недели отключили горячую воду

В центре Благовещенска почти на две недели отключили горячую воду
Фото: pixabay.com

В Благовещенске продолжаются отключения горячей воды. С понедельника, 27 мая, горячая вода исчезла в центральной части города.

Согласно графику, в районах от ул. 50-летия Октября до ул. Лазо между ул. Ленина и ул. Октябрьской, а также в домах, расположенных в районе Краснофлотская – Горького – Лазо – Театральная и от набережной Зеи до ул. Лазо, Фрунзе – Горького, горячей воды не будет до 7 июня.

График отключений опубликован на Амур.инфо.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    В микрорайоне 408 квартал, согласно графику должны были дать воду 24-го.. До сих пор нет горячей воды

  • Colbaska

    Colbaska
    1 час назад

    Maikl

    В микрорайоне 408 квартал, согласно графику должны были дать воду 24-го.. До сих пор нет горячей воды



    так копают же. Вроде заканчивают. Тоже сидим без воды

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