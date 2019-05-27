На трассе «Лена» началось строительство второго моста через реку Тынду

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Отремонтированный участок федеральной трассы, проходящий сквозь столицу БАМа, станет более безопасным. Вдоль участка установят 9 автобусных остановок, два перекрестка оборудуют светофорами. Трассу в черте города снабдят бетонным барьерным ограждением и тротуарами с обеих сторон магистрали.

В столице БАМа разворачиваются масштабные работы по реконструкции федеральной трассы «Лена» на 165-172 километре. Сейчас строители ведут подготовку участков, где начнется спрямление автодороги и строительство искусственных сооружений. Генеральным подрядчиком на этом объекте реконструкции выступает «Бамстроймеханизация», входящая в Группу компаний 1520.

На первом этапе механизаторы начали строительство объездной дороги, которая начинается на 163 километре трассы «Лена» и выходит на автодорогу в районе поселка Аметист. Протяженность обхода составит 8 километров. На его отсыпке задействована бригада МК-154. Более 20 единиц техники мехколонны в круглосуточном режиме работают на устройстве земляного полотна под объездную дорогу. Она строится с учетом пропуска тяжеловесных фур и потока машин на федеральной трассе.

В середине июля на обход будет переключено движение автотранспорта и «Бамстроймеханизация» приступит к разработке выемки на 165-167 километре. Объем земляных работ здесь составит около 2 миллионов кубометров грунта. За счет устройства выемки будут ликвидированы затяжные подъемы и серпантины. Это значительно повысит безопасность движения на этом участке федеральной трассы. В зимний период здесь нередко образуются пробки из-за невозможности тяжелых фур подняться на подъемах.

Одновременно с земляными работами идет подготовка к сооружению второго моста через реку Тынду.

«Работы по искусственным сооружениям на участке 165-172 километра разделяются на два этапа. Первый этап – это строительство моста через Тынду и путепровода над БАМом. После переключения движения на новые сооружения в сентябре 2020 года начнется второй этап – реконструкция действующих сегодня искусственных сооружений, – рассказывает исполнительный директор «Мостоотряда-43» Владимир Кучкин. – Мост через Тынду – 5-пролетный, крайние пролеты – железобетонные, средние, русловые длиной по 42 метра – металлические. На действующем мосту предусматривается замена плит проезжей части, реконструкция опор, на путепроводе будет замена всех существующих балок и пролетных строений, реконструкция опор».

На семикилометровом участке предстоит смонтировать 24 водопропускные трубы, расширить земполотно согласно новым нормативам. 80 тысяч тонн асфальта планируется использовать для устройства дорожной одежды, которая будет состоять из трех слоев: черного щебня (20 сантиметров), крупнозернистого асфальта (15 сантиметров), мелкозернистого асфальта (5 сантиметров). Все инертные материалы и асфальтобетонная смесь будут производиться на собственных заводах «Бамстроймеханизации».

«Бамстроймеханизация» планирует завершить реконструкцию участка 165-172 километра федеральной трассы «Лена» осенью 2021 года.