Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:03 5

В Амурской области вслед за челябинцами обнаружили «змеиную свадьбу»

В Амурской области вслед за челябинцами обнаружили «змеиную свадьбу»

В Амурской области распространяется информация о том, что в лесу Сковородина железнодорожники обнаружили небывалое количество змей. На видео заметно, что пресмыкающиеся слились в одно целое, образовав несколько змеиных клубков.

Для местных жителей такое нашествие змей – привычное явление. Люди стараются их не трогать и не приближаться. «Большое количество змей, это неудивительно. Не зря же в 1908 году поселок назывался Змеиным. От разных гадюк и щитомордников не было покоя. И сейчас они почувствовали наступление весны и греются на солнце», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров. По его словам, местные жители стараются не обижать пресмыкающихся. И те, в свою очередь, людей не трогают. В этом году обращений с укусами змей в лечебных учреждениях не регистрировали, сообщает Amur28.info.

Щитомордники относятся в виду ядовитых змей. Предпочитают влажные леса и места вблизи водоемов. Длина тела достигает 60-70 сантиметров. Укус щитомордника очень болезненный, но смертельные случаи крайне редки.

Тем временем очень похожее видео опубликовала челябинская редакция «Аргументы и Факты». Местные жители находят змей не только в лесах, но и на территориях частных домовладений. Копошащийся клубок засняли очевидцы у железной дороги возле станции Симская. Однако качество изображения не позволяет разобрать, ядовитые это гадюки или безобидные ужи. Предполагается, что активность пресмыкающихся в Челябинской области может быть связана с аномальной для начала мая жарой.

Просмотров всего: 1686

#природа #Сковородино

распечатать


Общество 26

Китайские сейсмологи построят в Амурской области шесть обсерваторий
Общество 8

Благовещенский зоопарк просит помочь спасти осиротевшего олененка (видео)
Общество 6

Ботанический сад в Благовещенске впервые организовал дни открытых дверей (фото)
Происшествия 97

Амурчан напугали экологической катастрофой, связанной с рудником «Пионер»
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • КОВ

    КОВ
    2 часа назад

    АИ,ну, что у вас за заголовки?! Вы их хоть читаете?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    в реке Сковородина, в лесу Сковородина... переклинило журналистов совсем ? Лес разве в самом городе?

  • nerro

    nerro
    2 часа назад



    «Большое количество змей, это неудивительно. Не зря же в 1908 году поселок назывался Змеиным.



    Если неудивительно, в чём тогда новость?

  • Бугемон

    Бугемон
    58 минут назад

    КОВ

    АИ,ну, что у вас за заголовки?! Вы их хоть читаете?



    Ну что вы в убогих пальцем тычете? Они от этого умнее не станут))

  • ШахMaт

    ШахMaт
    1 минута назад

    Читают. После публикации...

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь