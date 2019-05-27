В Амурской области вслед за челябинцами обнаружили «змеиную свадьбу»

В Амурской области распространяется информация о том, что в лесу Сковородина железнодорожники обнаружили небывалое количество змей. На видео заметно, что пресмыкающиеся слились в одно целое, образовав несколько змеиных клубков.

Для местных жителей такое нашествие змей – привычное явление. Люди стараются их не трогать и не приближаться. «Большое количество змей, это неудивительно. Не зря же в 1908 году поселок назывался Змеиным. От разных гадюк и щитомордников не было покоя. И сейчас они почувствовали наступление весны и греются на солнце», – рассказал глава Сковородинского района Алексей Прохоров. По его словам, местные жители стараются не обижать пресмыкающихся. И те, в свою очередь, людей не трогают. В этом году обращений с укусами змей в лечебных учреждениях не регистрировали, сообщает Amur28.info.

Щитомордники относятся в виду ядовитых змей. Предпочитают влажные леса и места вблизи водоемов. Длина тела достигает 60-70 сантиметров. Укус щитомордника очень болезненный, но смертельные случаи крайне редки.

Тем временем очень похожее видео опубликовала челябинская редакция «Аргументы и Факты». Местные жители находят змей не только в лесах, но и на территориях частных домовладений. Копошащийся клубок засняли очевидцы у железной дороги возле станции Симская. Однако качество изображения не позволяет разобрать, ядовитые это гадюки или безобидные ужи. Предполагается, что активность пресмыкающихся в Челябинской области может быть связана с аномальной для начала мая жарой.