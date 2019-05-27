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сегодня, 15:02 0

За неделю в Приамурье от укусов клещей пострадали 213 человек

За неделю в Приамурье от укусов клещей пострадали 213 человек
Фото: www.1obl.ru

С 20 по 26 мая в Амурской области зарегистрировано 213 пострадавших от укусов клещей, в том числе 77 детей. Таковы данные федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в медицинских организациях области в наличии имеется 3 772 дозы противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 37 536 человек. Акарицидные обработки проведены на 177 гектаров территорий летних оздоровительных и образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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#здоровье

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