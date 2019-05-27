Японская авиакомпания откроет рейс Владивосток – Токио

Японская авиакомпания All Nippon Airways собирается открыть два новых регулярных рейса в Россию. Самолеты будут летать из Токио в Москву и Владивосток.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что авиарейсы свяжут Токио с Москвой и Владивостоком предположительно летом 2020 года, пишет Deita.ru. На данный момент в Москву из японских авиакомпаний выполняет рейсы только Japan Airlines. В 2018 году число российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7 %, до 94,8 тысячи человек. Россию в прошлом году посетили 120 тысяч японцев.

Как сообщало Амур.инфо, Амурская область намерена развивать сотрудничество с Японией. В рамках «Амурэкспофорума» обсуждалось, как привлечь японских туристов. Было заявлено, что одним из самых перспективных направлений по привлечению в регион японских путешественников является деловой туризм. Япония заинтересована в поставках экологически чистой продукции, выращенной без применения ГМО.