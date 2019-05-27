Девушка перепутала простуду с опасной болезнью и ее парализовало

В Шотландии женщина приняла симптомы опасной болезни за простуду и ее парализовало. Сначала у заболевшей онемели конечности, но врачи это связали с нервами.

Даниэль Макгиннесс (Danielle McGuinness) около месяца страдала от тошноты и сильного кашля, принимая это за признаки простуды. 8 января, за несколько часов до отлета в отпуск, у 29-летней женщины онемели конечности. Тогда Даниэль обратилась в больницу, где врач объяснил, что симптомы вызваны беспокойством перед поездкой.

Шотландка вернулась домой из отпуска, но спустя время почувствовала себя хуже. Когда ей стало совсем плохо, женщина попросила мать вызвать скорую помощь. Макгиннесс доставили в больницу и обнаружили у нее синдром Гийена–Барре (СГБ) – редкое заболевание, при котором иммунная реакция организма на кишечную или легочную инфекцию приводит к повреждению нервной системы, сообщает «Лента.ру».

Пациентку ввели в искусственную кому, поскольку заболевание распространилось на легкие. Макгиннесс вспоминает, как очнулась в отделении интенсивной терапии, парализованная с головы до ног. «Я пролежала в кровати 11 недель, и мои мышцы атрофировались. Мне пришлось учиться всему заново: расчесывать волосы, вставать и ходить. Как маленькому ребенку», – рассказала девушка со слезами на глазах.

Спустя недели сеансов физиотерапии Макгиннесс начала восстанавливаться. «Я хочу понять, почему это произошло именно со мной, почему я стала той одной из 50 тысяч, у кого встречается этот синдром», – заключила шотландка. Теперь женщина планирует поделиться своей историей болезни и написать книгу, чтобы помочь людям с подобным заболеванием.

В январе жительницу британского города Саутпорт парализовало из-за этой же инфекции, которую передала ей бездомная кошка.