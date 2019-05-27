Амурчанина будут судить за то, что он забил отчима камнем

26-летний мужчина из села Чигири Благовещенского района в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. По версии следствия, он камнем забил до смерти сожителя матери.

Согласно материалам уголовного дела, убийство произошло вечером 21 марта текущего года. Во дворе дома по улице Тепличной в селе Чигири произошла ссора. Молодой человек нанес несколько ударов камнем по голове мужчины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Парень, обвиняемый в убийстве, полностью признал свою вину. Его заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство». В настоящее время расследование дела закончено. Прокурор Благовещенского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщает амурское следственное управление.