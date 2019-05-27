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сегодня, 14:20 2

Около 500 амурских выпускников сдают первый ЕГЭ в этом году

Около 500 амурских выпускников сдают первый ЕГЭ в этом году

Около 500 выпускников Амурской области 27 мая сдают первый ЕГЭ в этом году. В 10 часов утра для 482 одиннадцатиклассников стартовал экзамен по географии и литературе.

Из всех экзаменующихся сегодня показывают свои знания два выпускника с ограниченными возможностями здоровья. 269 человек сдают литературу – это меньше, чем в прошлом году. В 2018-м ее сдавали более 300 человек. Количество выпускников, сдающих географию, осталось на уровне прошлого года – 213 человек.

На пунктах проведения экзамена работают 539 человек. За прохождением ЕГЭ следят 7 общественных наблюдателей в центре онлайн-видеонаблюдения. Географию одиннадцатиклассники будут сдавать в течение 3 часов, литературу – 3 часов 55 минут, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По географии проходной балл – 37 баллов, по литературе – 32 балла. Свои результаты по этим предметам по выбору экзаменующиеся узнают не позднее 11 июня.

Следующий ЕГЭ будет для всех выпускников. 29 мая они сдадут обязательный предмет – математику. Впервые вчерашние школьники напишут математику базового и профильного уровней в один день, только в разных кабинетах. В предыдущие годы базовый и профильный уровни по математике проходили в разные дни.

Девятиклассники начали проходить итоговую аттестацию раньше. 24-25 мая для них стартовал первый ОГЭ по иностранному языку. Английский язык сдавали 497 выпускников 9-х классов. 28 мая более 9 тысяч человек напишут ОГЭ по обязательному предмету – русскому языку.

В этом году амурские выпускники впервые будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Желающих набралось 18 человек. Двое одиннадцатиклассников сдали экзамен досрочно. Остальные 16 человек проэкзаменуются по китайскому языку 5 июня – письменно, 8 июня – устно.

Всего в этом году в Приамурье оканчивают школу 13 768 выпускников. Большая часть из них – 9 205 – девятиклассники, 4 563 – одиннадцатиклассники.

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#образование #школа

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Комментарии
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  • Душелюб

    Душелюб
    3 часа назад

    жаль что многие уедут из области

  • V.M.

    V.M.
    44 минуты назад

    Думаю, многие не уедут...

    Везде в хорошие ВУЗы выше, чем у нас, проходной ( минимальный) балл.

    Чтобы на что-то там претендовать, нужно здесь набрать от 60 и выше баллов.

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