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Объявлен 5-й за полгода конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта

Объявлен 5-й за полгода конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта

В Приамурье объявлен новый конкурс на строительство и реконструкцию аэропортового комплекса «Игнатьево» в Благовещенске. За последние полгода это уже пятая попытка найти подрядчика. Высказывалось мнение, что причиной предыдущих неудач могла стать невысокая цена для такого контракта. В новом аукционе сумма не изменилась.

В общей сложности из федерального бюджета на выполнение работ, которые должны быть закончены до 30 ноября 2021 года, выделяется 4,4 миллиарда рублей. Эта сумма фигурирует третий аукцион подряд. После первых двух попыток найти подрядчика цена контракта несколько увеличилась – примерно на 122 миллиона.

Заказчиком работ, как и прежде, выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Согласно контракту, работы должны быть выполнены в два основных этапа. Первый, самый дорогой этап должен завершиться до 1 июля 2021 года. На него отводится 3,2 миллиарда рублей.

В рамках реконструкции комплекса должна быть построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП), длиной 3 километра и шириной 55 метров, которая сможет принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные воздушные суда. Такие, в частности, есть у авиакомпании «Аэрофлот».

Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году: длина – 2,8 километра, ширина – 50 метров.

Также в рамках проекта средства пойдут на расширение перрона, его прожекторное освещение, систему светосигнального оборудования, ограждение аэродрома с техническими средствами охраны и системой охранного телевидения периметра аэропортового комплекса, объекты метеорологического обеспечения полетов и так далее.

У желающих принять участие в открытом электронном конкурсе есть время до 11 июня текущего года. В качестве даты подачи окончательных предложений указано 18 июня. К концу июня должны быть известны результаты.

В правительстве региона возлагают большие надежды на новую ВПП, предполагая, что с приходом в Приамурье новых авиаперевозчиков и развития конкуренции билеты для населения станут доступнее. Ранее говорилось, что начать работы по реконструкции критически важно именно в текущем году.

Тем временем, по информации пресс-службы Минвостокразвития, 31 мая в аэропорту состоится совещание при полпреде президента Юрии Трутневе и министре РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александре Козлове по взлетно-посадочной полосе.

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#строительство #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    В Китае каждый год по 100 аэропортов строится с нуля, а у нас даже реконструкцию не могут начать делать.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А верящие говорят, что бох тройцу любит.

  • fon

    fon
    2 часа назад

    Амур-инфо, какой аукцион? Зачем дурить народ? Конкурс с ограниченным участием в электронной форме. Многое становится на свои места.

  • Александр2801

    Александр2801
    1 час назад

    Беда в том, что строится полоса с 2,8 до 3,0 км. А в соответствии с Классификацией взлетно-посадочных полос (согласно Федеральным авиационным правилам от 25 августа 2015 г. N 262) наша текущая полоса имеет класс Б (от 2,6 км. до 3,2 км) и после реконструкции класс нашей полосы останется так же - Б (ибо 3,0 км это Б а не А - для которой нужно 3,2 км.). Сэкономили 200 метров и фактически получили старый аэропорт только с новым покрытием - никакого стратегического улучшения нет - ибо класс Б явно хуже класса А - и снова будут согласовывать каждый большой самолет по всяким временным разрешениям и допускам как это делается и сейчас. Помоему тут либо кто то не доработал, либо оставляют задел на дальнейшее расширение.

  • fon

    fon
    1 час назад

    Беда в том, что нет подрядчиков даже на 3000 м.

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