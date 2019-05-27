Объявлен 5-й за полгода конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта

В общей сложности из федерального бюджета на выполнение работ, которые должны быть закончены до 30 ноября 2021 года, выделяется 4,4 миллиарда рублей. Эта сумма фигурирует третий аукцион подряд. После первых двух попыток найти подрядчика цена контракта несколько увеличилась – примерно на 122 миллиона.

Заказчиком работ, как и прежде, выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Согласно контракту, работы должны быть выполнены в два основных этапа. Первый, самый дорогой этап должен завершиться до 1 июля 2021 года. На него отводится 3,2 миллиарда рублей.

В рамках реконструкции комплекса должна быть построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП), длиной 3 километра и шириной 55 метров, которая сможет принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные воздушные суда. Такие, в частности, есть у авиакомпании «Аэрофлот».

Параметры существующей полосы, построенной в 1962 году: длина – 2,8 километра, ширина – 50 метров.

Также в рамках проекта средства пойдут на расширение перрона, его прожекторное освещение, систему светосигнального оборудования, ограждение аэродрома с техническими средствами охраны и системой охранного телевидения периметра аэропортового комплекса, объекты метеорологического обеспечения полетов и так далее.

У желающих принять участие в открытом электронном конкурсе есть время до 11 июня текущего года. В качестве даты подачи окончательных предложений указано 18 июня. К концу июня должны быть известны результаты.

В правительстве региона возлагают большие надежды на новую ВПП, предполагая, что с приходом в Приамурье новых авиаперевозчиков и развития конкуренции билеты для населения станут доступнее. Ранее говорилось, что начать работы по реконструкции критически важно именно в текущем году.

Тем временем, по информации пресс-службы Минвостокразвития, 31 мая в аэропорту состоится совещание при полпреде президента Юрии Трутневе и министре РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александре Козлове по взлетно-посадочной полосе.