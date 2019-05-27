В Благовещенске пассажирский порт судится с турфирмой из-за названия «АмурАССО»

В Благовещенске представитель пассажирского порта обратился в Арбитражный суд с необычным иском. Организация просит исключить из названия одноименной туристической фирмы слово «АмурАССО».

Исковое заявление от закрытого акционерного общества «Пассажирский порт "АмурАССО"» ставит целью запрет использования тождественного фирменного наименования. Ответчиком выступает ООО «Туристическая фирма "АмурАССО"».

Оба – истец и ответчик – предоставляют туристические услуги на территории Благовещенска. Как сообщает Арбитражный суд Амурской области, тождественное фирменное наименование затрудняет их индивидуализацию, вводит в заблуждение потребителей и контрагентов относительно того, какое юридическое лицо оказывает услуги.

Так как фирменное наименование истца было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование ответчика, ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» просит обязать ООО «Туристическая фирма "АмурАССО"» прекратить использование фирменного наименования. Для этого турфирма должна внести изменения в учредительные документы общества, исключив слово «АмурАССО».

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 13 июня.