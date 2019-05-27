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сегодня, 14:02 0

После поножовщины в баре Благовещенска возбуждено уголовное дело

По факту происшествия в баре Благовещенска, расположенного в районе улиц Зейской и Новой, возбуждено уголовное дело. С помощью камер наружного наблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Мужчину задержали.

Предварительно установлено, что 23 мая в одном из баров Благовещенска между посетителями произошел конфликт. В результате одному из них нанесли ножевые ранения. Пострадавшего госпитализировали. Ранее очевидцы сообщали Амур.инфо, что мужчина начал проявлять агрессию, нападал на администратора, а когда посетители попытались вмешаться, накинулся на них. Также свидетели рассказывали, что мужчина был в крови и с ножами преследовал молодых людей.

Сотрудники благовещенской полиции изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался житель областного центра, 1985 года рождения. Следственный отдел МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«По факту причинения вреда здоровью гражданину проводится проверка, в ходе которой устанавливается степень причинённого вреда здоровью потерпевшего. По её результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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#криминал #происшествия

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