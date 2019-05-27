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сегодня, 14:16 11

В Приамурье заблокировали сайт с порнографией

В Приамурье заблокировали сайт с порнографией
Фото: pixabay.com

Электронный ресурс с запрещенной информацией обнаружила прокуратура Благовещенского района в ходе мониторинга. Сайт содержал контент с порнографическими материалами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Вход на ресурс был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась. Доступ к нему был у любого пользователя, в том числе и у несовершеннолетних.

Чтобы ограничить доступ к сайту районный прокурор направил в Благовещенский городской суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной для распространения на территории России. Суд заявление удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Благовещенского района.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    3 часа назад

    прокуратура лазит по порносайтам, хорошая у них работа, дел то других нет

  • Душелюб

    Душелюб
    2 часа назад

    да из миллионы-работой вы обеспечены до конца жизни

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    а где ссылка то проверить работает или нет?

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Решили проблему.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Решили проблему.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Решили проблему.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    пытаются быть умнее других, каждый школьник знает про VPN проксианомайзер, на худой конец Tor

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    В который раз именно Благовещенский район отлавливает ресурсы по этой пикантной теме.

    Вопрос - если в Благовещенском районе есть такие ресурсы, то и места реальные должны были быть? Неужели злачное место это....Заречное или Верхнеблаговещенск ???

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    если в месяц по одному сайту закрывать будут, им на три жизни работы хватит. ))

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    nerro

    если в месяц по одному сайту закрывать будут, им на три жизни работы хватит. ))



    Ну они если нужно могут и ударно трудиться - по два сайта в месяц закрывать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Кто на что учился)) Кто-то работает не покладая рук, а кто-то на органы любуетЪся

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