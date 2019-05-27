В Приамурье заблокировали сайт с порнографией

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Электронный ресурс с запрещенной информацией обнаружила прокуратура Благовещенского района в ходе мониторинга. Сайт содержал контент с порнографическими материалами. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Амурской области.

Вход на ресурс был свободным, регистрация пользователей для доступа не требовалась. Доступ к нему был у любого пользователя, в том числе и у несовершеннолетних.

Чтобы ограничить доступ к сайту районный прокурор направил в Благовещенский городской суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной для распространения на территории России. Суд заявление удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры Благовещенского района.