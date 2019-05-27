В Благовещенске грузовик растерял груз на проезжей части (видео)

Фото: кадр видео

Обновлено: 14:07



В социальных сетях появилось видео происшествия, которое произошло в Благовещенске. Грузовой автомобиль во время езды растерял груз на проезжей части.

По информации инстаграм-паблика dpskontrol_28rus, это случилось по улице Чайковского за улицей Горького. Как видно, груз перегородил две полосы движения в одном направлении.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место выезжал экипаж, но никакого груза на дороге уже не было.