В Благовещенске грузовик растерял груз на проезжей части (видео)
Обновлено: 14:07
В социальных сетях появилось видео происшествия, которое произошло в Благовещенске. Грузовой автомобиль во время езды растерял груз на проезжей части.
По информации инстаграм-паблика dpskontrol_28rus, это случилось по улице Чайковского за улицей Горького. Как видно, груз перегородил две полосы движения в одном направлении.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что на место выезжал экипаж, но никакого груза на дороге уже не было.
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