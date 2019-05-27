Благовещенец-алиментщик получил четыре месяца исправительных работ

В Благовещенске отец-алиментщик попал под суд. Двоим детям он задолжал больше 750 тысяч рублей. Мужчина перестал выплачивать алименты еще в 2014 году.

Будучи ранее несудимым, горожанин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Мировой судья обязал отца выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей 14/13 долей величины прожиточного минимума, установленного для детей постановлением губернатора Амурской области от 2014 года. Каждый месяц он должен был отчислять детям 9 947 рублей 54 копейки, с последующей индексацией взысканных алиментов пропорционально изменению величины прожиточного минимума. Алименты полагалось выплачивать с июня 2014 года и до достижения детьми совершеннолетия.

Отец не спешил расставаться с деньгами. В ноябре 2014 года судебный пристав-исполнитель возбудил производство о взыскании алиментов. Но и это не заставило мужчину помогать своим детям. Спустя четыре года, в октябре 2018 года, судебный пристав составил в отношении горожанина протокол об административном правонарушении. В том же месяце мировой суд признал мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Наказание, которое он не отбыл, не заставило отца содержать детей. Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, мужчина не работал и не собирался. К январю 2019 года задолженность по алиментам выросла до 752 324 рублей.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления и согласился с предъявленным обвинением. Эти обстоятельства суд счел смягчающими вину, как и то, что подсудимый дал полные показания об обстоятельствах совершения преступления. Кроме того, смягчающую роль сыграло состояние его здоровья и также то, что у алиментщика на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей. Отягчающих наказание обстоятельств суд не установил.

В результате осужденный получил наказание в виде четырех месяцев исправительных работ. Из заработанной суммы 10 % будет удержано в доход государства.