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сегодня, 13:54 0

Китаянка может сесть на два года за попытку дать взятку на Благовещенской таможне

Китаянка может сесть на два года за попытку дать взятку на Благовещенской таможне
Фото: Амур.инфо

В отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику Благовещенской таможни. Иностранка пыталась откупиться от проверки товара пятью тысячами. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мелкое взяточничество».

Согласно материалам дела, 22 мая 2019 года гражданка КНР попыталась дать взятку, находясь в пункте пропуска Благовещенского таможенного поста № 1. Ее действия пресекли сотрудники отделения по противодействию коррупции Благовещенской таможни.За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследуется ГД Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.

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