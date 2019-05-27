Китаянка может сесть на два года за попытку дать взятку на Благовещенской таможне

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В отношении гражданки КНР возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику Благовещенской таможни. Иностранка пыталась откупиться от проверки товара пятью тысячами. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на мелкое взяточничество». Согласно материалам дела, 22 мая 2019 года гражданка КНР попыталась дать взятку, находясь в пункте пропуска Благовещенского таможенного поста № 1. Ее действия пресекли сотрудники отделения по противодействию коррупции Благовещенской таможни.За совершение указанного преступления уголовным законодательством предусмотрена ответственность до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело расследуется ГД Благовещенского ЛО МВД России на транспорте.

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#происшествия

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Любовь Чуприна