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«Единая Россия» провела праймериз перед выборами в Благовещенскую гордуму

«Единая Россия» провела праймериз перед выборами в Благовещенскую гордуму
Фото: amur.er.ru

В Амурской области партия «Единая Россия» завершила предварительное голосование. Оно состоялось 26 мая, в регионе работали 42 участка. Они были расположены в Благовещенске, Шимановске, Сковородинском и Тамбовском районах.

В Благовещенске участники предварительного голосования выбирали кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Благовещенскую городскую думу. Явка на праймериз в амурской столице, по информации пресс-службы партии, составила 9,23 %. Как отмечается на сайте отделения партии, в Благовещенске в качестве кандидатов поучаствовали как опытные, так и начинающие политики, всего 91 человек. Треть от общего числа кандидатов – люди до 35 лет.

«Мы возлагаем большую надежду на молодое поколение и уверены, что многие из них в ближайшие годы станут частью политического сообщества региона», – отметил секретарь Амурского отделения «Единой России» Вячеслав Логинов. Результаты предварительного голосования пока не обнародованы. Выборы в Благовещенскую городскую думу пройдут 8 сентября.

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#выборы #партии #политика

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