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сегодня, 13:16 2

В амурских поликлиниках хотят установить аппараты с питьевой водой

В амурских поликлиниках хотят установить аппараты с питьевой водой
Фото: pixabay.com

В Амурской области состоялось заседание Общественного совета по независимой оценке качества при региональном министерстве здравоохранения. Среди прочих обсуждался вопрос обеспечения питьевой водой посетителей амбулаторных учреждений.

Аппараты с питьевой водой используются в частных клиниках в рамках предоставления сервисных услуг. Пациенты могут удовлетворить жажду, набрав воды в одноразовый стакан, либо купив бутилированную воду.

Кроме того, члены Общественного совета предложили тиражировать на все поликлинические учреждения технологии высокого качества обслуживания пациентов, используемые в благовещенской поликлинике № 4. После обновления регистратуры в этом учреждении сократились очереди, ускорились процессы сдачи и выполнения лабораторных анализов, упорядочилась работа процедурного кабинета, упростилась запись к терапевтам и узким специалистам. Все это позволяет обслуживать больше пациентов при том же количестве ресурсов, к тому же в более спокойном режиме, сообщает правительство Амурской области.

Работает сервис «Электронная регистратура», установлены терминалы для получения талонов, а также «пульт лояльности», на который заведена система оценки качества обслуживания. Посетитель, выбрав одну из четырех кнопок, может выразить мнение относительно работы поликлиники.

Члены Общественного совета изучают условия оказания услуг медицинскими организациями области. Так, в марте и апреле 2019 года эксперты работали в областной инфекционной больнице, дерматовенерологическом диспансере, областной стоматологической поликлинике, санатории «Василек», а также в благовещенских городских поликлиниках № 4 и № 3.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Dgess

    Dgess
    35 минут назад

    Давно пора, а то порой человеку таблетку запить нечем. В Нормальных клиниках везде стоят аппараты с водой и стационарные аппараты для измерения давления.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    19 минут назад

    "Работали" они! В №3 поликлинике до сих пор не могут сделать нормально запись по электронке! Только плечиками пожимают на вопрос: "Когда?"

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