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сегодня, 13:56 1

Во время последних звонков в Приамурье торговали алкоголем, несмотря на запрет

Во время последних звонков в Приамурье торговали алкоголем, несмотря на запрет
Фото: Амур.инфо

В Амурской области с 23 по 25 мая, несмотря на запрет, торговали алкоголем в дни проведения последних звонков в школах. Правоохранители составили 21 протокол о нарушениях ограничения продажи алкогольной продукции.

Нарушения зафиксированы в Свободненском, Мазановском, Белогорском, Тындинском, Благовещенском, Сковородинском и Бурейском районах. По факту были составлены протоколы.19 выписаны за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. Еще два – за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Общественный порядок в период проведения мероприятий охраняли полицейские совместно с сотрудниками заинтересованных ведомств. Были созданы мобильные группы из числа сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции. Общественные места и места, где проводились мероприятия, патрулировали экипажи ГИБДД и другие службы полиции.

Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время проведения последних звонков не произошло.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    12 минут назад

    ...а потому что нефиг выдумывать дурацкие ограничения.

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