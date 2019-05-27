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Горячую воду в дома микрорайона Благовещенска вернут «в максимально короткие сроки»

Горячую воду в дома микрорайона Благовещенска вернут «в максимально короткие сроки»
Фото: Амур.инфо

Жители 26 домов микрорайона в Благовещенске до сих пор ждут, когда в их дома вернется горячая вода. По информации АКС, там продолжается ремонт теплотрассы.

Жители ждали, что в пятницу, 24 мая, в их дома вернут горячую воду. Информация о завершении работ содержалась в графиках отключений в рамках подготовки к отопительному периоду. Сообщалось, что ремонтные работы на тепломагистрали Северного района, к которой относятся 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС, продлятся с 16 по 24 мая.

«В пятницу в микрашке должны были дать горячую воду. Но половина домов микрорайона до сих пор с холодной водой. На подъездах объявлений нет, в СМИ новостей тоже нет. Никто не знает, когда ждать воду. Управляйка сказала – 30 мая, в том случае, если доделают ремонт теплосетевики. Вроде как они в срок не успели ремонт сделать. Жители в группе whatsapp делятся новостями по воде. Вот адреса, где воду не дали: Студенческая, 28, 32, 37, 47, 45/5, 45/3, 45/1, 45, 36, 38, 49, 41, 41/1; Дьяченко, 6; Институтская 17, 5, 9, 13, 17/1; Воронкова, 20, 24; Василенко 11/3, 7/1; Кантемирова 20/4, 20/2, 22», – сообщил Амур.инфо житель микрорайона.

Как пояснили в пресс-службе АКС, дома, в которые не вернулась горячая вода, находятся «в зоне повреждения теплотрассы». Специалисты «постараются завершить работы в максимально короткие сроки». Точное время не сообщается.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Nick

    Nick
    1 час назад

    АКС, можно дать инф-ию, где это повреждение и когда наступит максимально короткий срок? На сайте АКС нет никакой инф-ии. Тысячи жителей города пребывают в неведении.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    1 час назад

    Что за такое страшное повреждение теплотрассы? Три недели не могут отремонтировать? Кто за это отвечает? Или некогда властям такими мелочами заниматься? Ааа, ко дню города готовимся!

  • nastya291287

    nastya291287
    1 час назад

    Так же без горячей воды микрорайон Европейский

  • Astoriya

    Astoriya
    59 минут назад

    Что-то адреса не все указали, на Студенческой 28, 32 воды нет, но где дома 30, 34? У нас тоже воды горячей нет. Я так понимаю ждем, когда переделают трубы около Студенческой 41? Ждать придется долго, вчера там проезжали в 17.30, никто уже не работал.

  • Настенька Морозко

    Настенька Морозко
    42 минуты назад

    уже не верю что ее когда-то дадут, нет слов.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    17 минут назад

    Да ладно, дождёмся уже осеннего отключения, и потом сразу всем как подключат горячую воду! Мыться устанем!

  • arahna

    arahna
    12 минут назад

    Что они делали 2 недели? И как можно делать, если этого ремонта хватает ровно на одну зиму. Потом опять в песочницу играются

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