Горячую воду в дома микрорайона Благовещенска вернут «в максимально короткие сроки»

Фото: Амур.инфо

Жители 26 домов микрорайона в Благовещенске до сих пор ждут, когда в их дома вернется горячая вода. По информации АКС, там продолжается ремонт теплотрассы.

Жители ждали, что в пятницу, 24 мая, в их дома вернут горячую воду. Информация о завершении работ содержалась в графиках отключений в рамках подготовки к отопительному периоду. Сообщалось, что ремонтные работы на тепломагистрали Северного района, к которой относятся 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС, продлятся с 16 по 24 мая.

«В пятницу в микрашке должны были дать горячую воду. Но половина домов микрорайона до сих пор с холодной водой. На подъездах объявлений нет, в СМИ новостей тоже нет. Никто не знает, когда ждать воду. Управляйка сказала – 30 мая, в том случае, если доделают ремонт теплосетевики. Вроде как они в срок не успели ремонт сделать. Жители в группе whatsapp делятся новостями по воде. Вот адреса, где воду не дали: Студенческая, 28, 32, 37, 47, 45/5, 45/3, 45/1, 45, 36, 38, 49, 41, 41/1; Дьяченко, 6; Институтская 17, 5, 9, 13, 17/1; Воронкова, 20, 24; Василенко 11/3, 7/1; Кантемирова 20/4, 20/2, 22», – сообщил Амур.инфо житель микрорайона.

Как пояснили в пресс-службе АКС, дома, в которые не вернулась горячая вода, находятся «в зоне повреждения теплотрассы». Специалисты «постараются завершить работы в максимально короткие сроки». Точное время не сообщается.