Группа «Моя Мишель» выпустила песню о тех, кто хочет уехать из родного города

Бывшая благовещенская группа «Моя Мишель» выпустила новую песню. Ее выход приурочен к последним звонкам, проходящим сейчас в школах страны. Песня получила название «На билет».

Как написала солистка Татьяна Ткачук в Инстаграме группы, эта песня о тех, «кто уехал или хочет уехать из родного города, про мятежные души и, конечно, про выпускников». «Именно поэтому премьера сегодня, когда во всей стране проходят последние звонки», – написала певица.

Также Татьяна добавила, что в честь выхода песни группа запускает в Инстаграме челлендж: «Выкладывайте фотографии своих последних звонков и выпускных в сторис с нашей песней. Отмечайте нас и пусть все увидят».