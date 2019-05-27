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Группа «Моя Мишель» выпустила песню о тех, кто хочет уехать из родного города

Группа «Моя Мишель» выпустила песню о тех, кто хочет уехать из родного города

Бывшая благовещенская группа «Моя Мишель» выпустила новую песню. Ее выход приурочен к последним звонкам, проходящим сейчас в школах страны. Песня получила название «На билет».

Как написала солистка Татьяна Ткачук в Инстаграме группы, эта песня о тех, «кто уехал или хочет уехать из родного города, про мятежные души и, конечно, про выпускников». «Именно поэтому премьера сегодня, когда во всей стране проходят последние звонки», – написала певица.

Также Татьяна добавила, что в честь выхода песни группа запускает в Инстаграме челлендж: «Выкладывайте фотографии своих последних звонков и выпускных в сторис с нашей песней. Отмечайте нас и пусть все увидят».

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Милые, сегодня вышла наша новая песня «на билет», она про всех, кто уехал или хочет уехать из родного города, про мятежные души и конечно про выпускников. Именно поэтому премьера сегодня, когда во всей стране проходят последние звонки. Мы запускаем челлендж, выкладывайте фотографии своих последних звонков и выпускных в сторис с нашей песней. Отмечайте нас и пусть все увидят ♥️ #моямишель #набилет #набилетнемногонехватает как вам песня?

Публикация от моя мишель (@mymichelle.band)

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#жизнь #культура

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