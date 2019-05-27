Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:21 0

Штормовой ветер и град: прогноз погоды в Амурской области на 28 мая

Штормовой ветер и град: прогноз погоды в Амурской области на 28 мая
Фото: Амур.инфо

28 мая в Амурской области ожидаются дожди, днем местами сильные, возможны грозы, град. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10, с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5...10, днем – плюс 14...19, местами – до плюс 12 градусов.

На юге облачно, ночью местами, днем в большинстве районов слабые дожди, местами сильные. Днем возможны грозы, град. Ветер будет дуть с севера, северо-запада с порывами до 20-25 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 5...10, днем – до 11 градусов тепла.

В Благовещенске облачно, ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер северный, северо-западный. Его скорость – 5-10, с порывами ночью 13-18 метров в секунду, днем – 20-25 метров. Температура ночью – 8...10, днем – 9...11 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Специалисты МЧС России предупреждают, что на территории области возможно возникновение аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, увеличение случаев травматизма среди населения в результате падения веток, деревьев и широкоформатных конструкций.

При усилении ветра, находясь на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, не стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики МЧС рекомендует предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Просмотров всего: 1266

#МЧС #погода

распечатать


Общество

Дождь, гроза: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая
Общество

В девятиэтажке в Свободном произошел пожар

вчера, 18:31
Общество

Неделя начнется с дождя, гроз и ветра: прогноз погоды в Приамурье на 27 мая
Общество 1

До 22 градусов тепла: прогноз погоды в Амурской области на 26 мая
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь