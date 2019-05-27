Штормовой ветер и град: прогноз погоды в Амурской области на 28 мая

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28 мая в Амурской области ожидаются дожди, днем местами сильные, возможны грозы, град. Подует северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10, с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5...10, днем – плюс 14...19, местами – до плюс 12 градусов.

На юге облачно, ночью местами, днем в большинстве районов слабые дожди, местами сильные. Днем возможны грозы, град. Ветер будет дуть с севера, северо-запада с порывами до 20-25 метров в секунду. Уличные термометры покажут ночью 5...10, днем – до 11 градусов тепла.

В Благовещенске облачно, ночью дождь, днем сильный дождь. Ветер северный, северо-западный. Его скорость – 5-10, с порывами ночью 13-18 метров в секунду, днем – 20-25 метров. Температура ночью – 8...10, днем – 9...11 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Специалисты МЧС России предупреждают, что на территории области возможно возникновение аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, увеличение случаев травматизма среди населения в результате падения веток, деревьев и широкоформатных конструкций.



При усилении ветра, находясь на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, не стоять под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики МЧС рекомендует предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.