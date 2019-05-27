В Приамурье выпускник станцевал эротический танец и возмутил общественность (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в школе, расположенной на станции Среднебелая Ивановского района. Ролик запечатлел эротический танец, исполненный одним из выпускников. Такая вольность возмутила общественность – люди вспоминают о недавнем инциденте во Владивостоке.

Подлинность видео ИА «Амур.инфо» подтвердил глава администрации села Среднебелая Виталий Меньчаков. Он отметил, что ролик демонстрировался с большого экрана на последнем звонке.

«Я был в шоке, когда увидел ролик. Конечно, понимаю, что это, возможно, шуточное действо, но явно не формат последнего звонка. Во Владивостоке за это людей с работы поснимали», – отметил Виталий Викторович.

По словам Виталия Меньчакова, он настоял, чтобы впредь такого не было и к составлению сценариев последнего звонка подходили ответственнее.

Случай, произошедший во Владивостоке, вызвал резонанс в России. Как сообщало агентство, там группа выпускников устроила «вакханалию», переодевшись в разные костюмы. Известно, что ребят теперь привлекут к ответственности – за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов. Директор школы, где это произошло, подала заявление об увольнении.