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В Приамурье выпускник станцевал эротический танец и возмутил общественность (видео)

В Приамурье выпускник станцевал эротический танец и возмутил общественность (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, снятое в школе, расположенной на станции Среднебелая Ивановского района. Ролик запечатлел эротический танец, исполненный одним из выпускников. Такая вольность возмутила общественность – люди вспоминают о недавнем инциденте во Владивостоке.

Подлинность видео ИА «Амур.инфо» подтвердил глава администрации села Среднебелая Виталий Меньчаков. Он отметил, что ролик демонстрировался с большого экрана на последнем звонке.

«Я был в шоке, когда увидел ролик. Конечно, понимаю, что это, возможно, шуточное действо, но явно не формат последнего звонка. Во Владивостоке за это людей с работы поснимали», – отметил Виталий Викторович.

По словам Виталия Меньчакова, он настоял, чтобы впредь такого не было и к составлению сценариев последнего звонка подходили ответственнее.

Случай, произошедший во Владивостоке, вызвал резонанс в России. Как сообщало агентство, там группа выпускников устроила «вакханалию», переодевшись в разные костюмы. Известно, что ребят теперь привлекут к ответственности – за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных или контролирующих органов. Директор школы, где это произошло, подала заявление об увольнении.

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#школа

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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    33 минуты назад

    Где эротика?

  • Sheldon Cooper

    Sheldon Cooper
    9 минут назад

    Рукалицо. Эти скрепные моралисты уже совсем звезданулись. Ну, не ваше же собачье дело. Я так щитаю.

  • Myxira

    Myxira
    5 минут назад

    "...Во Владивостоке за это людей с работы поснимали», – отметил Виталий Викторович".

    Мда... пошла волна... Сейчас перестраховщики перестараются от души

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