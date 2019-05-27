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сегодня, 11:53 0

Из Тынды в Хабаровск открывается регулярный субсидированный авиарейс

Из Тынды в Хабаровск открывается регулярный субсидированный авиарейс
Фото: Samoleting.ru

С 23 июня 2019 года авиакомпания «Хабаровские авиалинии» приступает к выполнению полетов по маршруту Хабаровск – Тында – Хабаровск. Город Тында включен в перечень населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах РФ, в связи с чем этот маршрут вошел в перечень субсидируемых из федерального бюджета.

«Мы обратились в авиакомпанию "Хабаровские авиалинии" рассмотреть возможность выполнения рейсов самолетами компании и заключения договора с Росавиацией для обеспечения перевозок пассажиров по специальному тарифу из Тынды в Хабаровск и обратно. Руководство авиакомпании приняло наше предложение, и в кратчайшие сроки перевозчик согласовал полеты по этому маршруту. Маршрут субсидируемый, тариф на перелёт составит от 7 050 рублей с нормой бесплатного провоза багажа по билету экономического класса до 20 килограммов», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Выполнение рейса будет осуществляться на Ан-24 (44 кресла) по воскресеньям. Перелёт займёт 2 часа 50 минут. Вылет из Хабаровска в 10:10 местного времени, время прилета в Тынду в 12:00 амурского времени. Обратный вылет из Тынды в 13:00, прибытие в Хабаровск в 16:50.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты можно на сайте «Хабаровские авиалинии» www.khabavia.ru, а также в агентствах и кассах города.

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#транспорт

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