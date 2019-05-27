По факту разгромленного в Тынде кладбища возбуждено уголовное дело

Отдел дознания межмуниципального отдела МВД России «Тындинский» возбудил уголовное дело по факту оскверненного кладбища в Тынде. Правоохранители определили, что разрушены 54 надгробные плиты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Лица, причастные к преступлению, устанавливаются. Причиненный от действий преступников ущерб также устанавливается.

Виновнику грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Если правоохранители установят группу лиц, то наказание ужесточат вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», о поврежденных памятниках в полицию сообщили 26 мая. Тогда очевидцы рассказали о десятке разбитых и поваленных на землю плит. Среди них было и захоронение бывшего мэра столицы БАМа Марка Шульца.