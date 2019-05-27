Пакистанец прокатил корову на мотоцикле (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

В Пакистане корова, закутанная в одеяло, прокатилась на мотоцикле. Мужчина должен был перевезти животное в другое место и выбрал для этого оригинальный транспорт.

Проезжающий мимо мужчина смог снять происходящее на видео. На кадрах видно, как корова сидит на коленях у владельца и ведет себя достаточно спокойно. Мотоцикл при этом движется, водитель улыбается.

На то, что происходит вокруг, корова не обращает внимание. Многие проезжающие сигналили мотоциклисту и его животному.

В комментариях под видео на сайте MailOnline пользователи отметили, что такой способ перемещения животных в Пакистане считается обычным.