Пакистанец прокатил корову на мотоцикле (видео)
В Пакистане корова, закутанная в одеяло, прокатилась на мотоцикле. Мужчина должен был перевезти животное в другое место и выбрал для этого оригинальный транспорт.
Проезжающий мимо мужчина смог снять происходящее на видео. На кадрах видно, как корова сидит на коленях у владельца и ведет себя достаточно спокойно. Мотоцикл при этом движется, водитель улыбается.
На то, что происходит вокруг, корова не обращает внимание. Многие проезжающие сигналили мотоциклисту и его животному.
В комментариях под видео на сайте MailOnline пользователи отметили, что такой способ перемещения животных в Пакистане считается обычным.
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