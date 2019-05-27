Евгений Седых вступил в должность главы Благовещенского района (фото, видео)

Фото: Амур.инфо

В администрации Благовещенского района прошла церемония инаугурации нового главы Благовещенского района. Им избран Евгений Седых.

Голосование по выборам гл­авы района состоялось 21 мая текущего года на сессии народных депутатов Благовещенского района. Нового главу избрали большинством голосов – 15 из 16. Срок его полномочий составит пять лет.

«Согласно итогам тайного голосования, Благовещенский совет народных депутатов решил избрать сроком на 5 лет главой Благовещенского района Седых Евгения Александровича», – сообщили во время мероприятия.

Вступая в должность, Евгений Седых пообещал соблюдать законы РФ и Амурской области, Устав и решения представительного органа района, «приложить все силы знания и опыт для защиты интересов населения Благовещенского района».

После церемонии Евгений Седых принял поздравления. В частности ему пожелали, чтобы в результате его работы Благовещенский район перестал быть дотационным.

Как сообщало Амур.инфо, 22 марта 2019 года экс-глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в региональный минсельхоз. Сергей Адаменко присутствовал на церемонии инаугурации Евгения Седых.

Фото,Видео: Амур.инфо