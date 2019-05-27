Евгений Седых вступил в должность главы Благовещенского района (фото, видео)
В администрации Благовещенского района прошла церемония инаугурации нового главы Благовещенского района. Им избран Евгений Седых.
Голосование по выборам главы района состоялось 21 мая текущего года на сессии народных депутатов Благовещенского района. Нового главу избрали большинством голосов – 15 из 16. Срок его полномочий составит пять лет.
«Согласно итогам тайного голосования, Благовещенский совет народных депутатов решил избрать сроком на 5 лет главой Благовещенского района Седых Евгения Александровича», – сообщили во время мероприятия.
Вступая в должность, Евгений Седых пообещал соблюдать законы РФ и Амурской области, Устав и решения представительного органа района, «приложить все силы знания и опыт для защиты интересов населения Благовещенского района».
После церемонии Евгений Седых принял поздравления. В частности ему пожелали, чтобы в результате его работы Благовещенский район перестал быть дотационным.
Как сообщало Амур.инфо, 22 марта 2019 года экс-глава Благовещенского района Сергей Адаменко досрочно сложил с себя полномочия в связи с переходом на работу в региональный минсельхоз. Сергей Адаменко присутствовал на церемонии инаугурации Евгения Седых.
Фото,Видео: Амур.инфо
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