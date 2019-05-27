Мэр Благовещенска заработала в 2018 году меньше некоторых подчиненных

Сотрудники благовещенской администрации обнародовали сведения о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Судя по этим данным, с 1 января по 31 декабря 2018 года мэр города Валентина Калита заработала меньше нескольких своих заместителей.

Валентина Калита задекларировала доход в 2 миллиона 813 тысяч 268 рублей и 2 копейки. Это примерно 234 тысячи в месяц. В распоряжении у градоначальника есть земельный участок площадью 526 квадратных метров и квартира в 58,2 «квадрата».

Доход супруга мэра в 2018 году оказался почти в пять раз меньше – 580 тысяч рублей (579 916,87). В его собственности имеется также квартира в 58,2 «квадрата». Машины у Валентины Калиты и ее супруга, судя по открытым данным, нет.

Первый заместитель мэра города Александр Плешкевич задекларировал за 2018 год доход в 3,1 миллиона рублей (3 101 407,95). У него в собственности есть земельный участок и квартира – 638 и 49,2 квадратных метра соответственно. Также у первого зама есть легковой автомобиль Nissan X-Trail.

Супруга Плешкевича за год получила доход чуть меньше мужа – 2,5 миллиона рублей (2 569 348,18). У нее есть квартира 86,2 «квадрата» и гараж 25,4 «квадрата».

Самый большой доход в администрации оказался у заместителя мэра Максима Ноженкина, он составил в 2018 году 4,2 миллиона рублей (4 201 920,74). Среди объектов недвижимости у него в собственности указаны 9 земельных участков от 19 до 50 000 квадратных метров, две квартиры (43 и 95,8 «квадрата»), здание в 56,4 «квадрата» и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Доход супруги Ноженкина за 2018 год составил около 51 тысячи рублей (50 983,48). На нее оформлена квартира площадью 95,8 квадратных метра и три легковых авто: Mazda Demio и два автомобиля Nissan AD.

В официальных сведениях указаны также трое детей Максима Ноженкина – две дочери и сын. Доходов у них нет, но на одну из дочерей и сына оформлена квартира площадью 43 «квадрата».

Заместитель мэра Игорь Берлинский задекларировал за 2018 год доход чуть более трех миллионов рублей (3 019 064,32). В собственности у него есть квартира площадью 48,1 квадратного метра и машина Nissan Murano.

Доход супруги Берлинского в 2018 году составил 95 437 рублей. На нее оформлена квартира в 88,3 квадрата. На маленького сына заммэра никакое имущество не записано.

Заместитель мэра Благовещенска Юлия Рябинина, которая относительно недавно вернулась в Приамурье с Сахалина, задекларировала за год доход в 1,6 миллиона (1 685 811,84). В собственности чиновницы находятся: земельный участок площадью 1 500 квадратных метров, три квартиры (62, 37 и 62,8 «квадрата»), а также гараж в 30,4 квадратных метра.

Доход супруга Рябининой составил в 2018 году чуть меньше, чем у жены – 1,3 миллиона рублей (1 345 089,66). На него оформлены земельный участок (44 квадратных метра), также три квартиры (57,2; 37 и 62,8 «квадрата») и гараж (32,8 «квадрата»). В отличие от жены у него, судя по официальным сведениям, есть легковой автомобиль Toyota Land Cruiser.

Заместитель мэра города Благовещенска Виталий Рудненок задекларировал доход в 1,4 миллиона рублей (1 428 207,42) за 2018 год. У него в собственности есть земельный участок (41 «квадрат»), квартира (86,3 «квадрата»), гараж (30 «квадратов») и автомобиль Toyota Prius. Судя по официальным данным, ни у супруги, ни у двух дочерей заместителя никаких доходов в 2018 году не было.

На жену Виталия Александровича оформлены два земельных участка (41 и 40 квадратных метров), две квартиры (86,3 и 35 квадратных метров), а также два гаража (30 и 36 квадратных метров).

Фото: admblag.ru