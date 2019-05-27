Пиво у россиян занимает более половины объема от всего купленного алкоголя: обзор прессы

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«Предупреждаю, – пишет автор обзора прессы и ведущий Авторадио-Благовещенск Павел Савинкин, – что сегодня у нас алковыпуск, так что имейте в виду: спиртное опасно для здоровья детей и беременных женщин. И вообще…»

Напишут же такое

Всё началось с того, что в газете «Труд-7» я встретился с заметкой, заголовок которой гласил, что в российской глубинке изобрели «бухлодку». Ну скажите, вы бы пропустили эту публикацию? Вот и я, думая, что кто-то где-то придумал такой вид транспорта, в котором можно употреблять спиртные напитки, решил прочитать материал, чтобы расширить свои познания в этом деле. Признайтесь, знаете ли вы какое-нибудь ТС, где бы бухать было невозможно? Лично я такого не знаю.

Оказалось, что «бухлодкой» на Астраханщине назвали паром, состоящий из сцепленных лодок и установленного на них УАЗике-452, известного в народе, как «буханка». Всего-то… И недовольно хмыкнув, я взял в руки «Собеседник», надеясь, что найду что-то более существенное.

Полный абзац

Я не ошибся, натолкнувшись на статью «Собеседника» о том, как изрядно перебравшая на вечеринке британская студентка Хелен Драйден заказала такси, но неправильно назвала адрес. Ей всего-то нужно было проехать километров 40 до дома, а она плохо, во-первых, соображала, а во-вторых, нечленораздельно говорила, и водитель понял, что ее надо отвезти вообще чуть ли не на другой конец Великобритании. Ну это равнозначно тому, что вы, выходя из питейного заведения, попросили бы отвезти вас в Усть-Ивановку, а вас бы повезли в Иваново. Прикол, да? Ну ничего, на середине пути разобрались, что к чему. Это уже когда студентка протрезвела. Видать, с ветерком ехали. Обдуло.

Вам статья

Кстати, заметка о студентке меня совсем не удивила, поскольку англичане считаются самой пьющей нацией. Об этом сообщает еженедельник «Удивительный мир», где опубликованы исследования, проведенные в 36 странах мира (в них участвовало более 120 тысяч человек). Выяснилось, что чаще всего напиваются жители Великобритании. В среднем представитель Соединенного Королевства напивается 51 день в году, то есть фактически каждую неделю. Ненамного отстали от британцев жители США (50 дней), Канады (48 дней) и Австралии (47 дней). Поэтому неудивительно, что таксисты там неплохо зарабатывают, что видно на примере только что названной студентки.

Очень интересно

Укоризненно качая головой, мысленно осуждая страсть англичан и американцев к выпивке, прочитал публикацию «Известий» о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили открыл бизнес в США. Он начал производство чачи. Нацию, чье здоровье и морально-нравственные устои подорваны жалким бурбоном – вонючим кукурузным виски – он будет лечить целебным кавказским напитком. Правда, виноград, из которого будут гнать чачу, будет все же калифорнийским.

Летят утки

Российские эксперты определили, что с начала 2019 года спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки у россиян снизился. Отмечается, что люди склонны к выбору более дешёвых горячительных напитков. Результаты исследования показали, что долю в 55,4 % от всего купленного алкоголя занимает пиво. Далее по значимости идёт вино – 15 %.Ну и на третьем месте, понятно, водка, причем самых дешевых сортов. Эксперты связывают такой резкий отказ от дорогих напитков с повышением цен на продукцию в целом.

А и верно, зачем переплачивать, если результат одинаков? – как гласит реклама. А пишут об этом в «Российской газете».

На посошок

Напоследок в этом же номере главной газеты страны прочитал о том, что финансовый эксперт Иван Копейкин (наградил же бог финэксперта фамилией!) рассказал, чего россиянам стоит ожидать от рубля в начале лета. По его словам, в нынешнем положении рубля есть как минусы, так и плюсы.

«В целом, ситуация для российской валюты, на мой взгляд, скорее умеренно негативна, чем наоборот», – уверяет эксперт. Это даже похлеще, чем отправить школьников в «последний путь», как это сделал нынешний мэр Владивостока.

Закрывая газету, я подумал, что, вряд ли подобное можно говорить, будучи трезвым. И в твердой уверенности, что подобные высказывания без бутылки не разберешь, прекращаю наш алкообзор.